Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantepspor evinde Kardemir Karabükspor'u konuk etti.

Gaziantep Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldılar.

Bu sonucun ardından ligde kalma savaşı veren Gaziantepspor, puanını 26'ya yükseltirken, Kardemir Karabükspor ise puanını 36 yaptı.

Stat: Gaziantep Kalyon Arena

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam

Gaziantepspor: Victor, Pedroso, Kangwa (Dk. 46 Muhammet Demir), İlhan Parlak, Wallance Reis (Dk. 46 Elyasa), Barış Yardımcı, Thiam, Fatau (Dk. 77 Sefa Yılmaz), Marcinho, Musa Nizam, Ghilas

Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Gaman, Ceyhun Gülselam, Dany, Latovlevici, Poko, Barış Başdaş, Zec (Dk. 84 Yatabare), Seleznov, Tanase (Dk. 85 Skulason), Bliznichenko (Dk. 75 Lazarevic)

Sarı kartlar: Dk. 56 Musa Nizam, Dk. 64 Ghilas, Dk. 67 Fatau (Gaziantepspor), Dk. 68 Seleznov, Dk. 72 Poko, Dk. 88 Barış Başdaş, Dk.90+2 Lazarevic, Dk. 90+4 Latovlevici (Kardemir Karabükspor)