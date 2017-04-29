Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danimarkalının ağrıları halen devam ederken, sağlık heyeti oyuncuyu tedbir amaçlı antrenmana çıkarmadı. Kjaer'in Pazar günkü maça yetişme olasılığının düştüğü kaydedildi.

Van Persie'den çiçekli özür!

Kupadaki Başakşehir maçında Mahmut ile girdiği mücadelede rakibinin burnunun kırılmasına neden olan Van Persie, özür diledi. Golcü futbolcu, Mahmut'a çiçek gönderirken üzerine, "Çabucak iyileşmen ve kısa sürede dönmen dileği ile" notunu düştü. Başakşehir'in mesajında ise "Sert oynar ama özür dilemesini de bilir. Teşekkürler Hollandalı" ifadesi kullanıldı.