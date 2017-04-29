Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, Sacramento Kings'e transfer olacağı konuşulan Bogdan Bogdanovic'e, "1 yıl daha bizimle kal. Obradovic'in yanında iyice tecrübelen. NBA'e tam hazır şekilde git" teklifinde bulunacak. Diğer yıldızları da takımda tukmak isteyen F.Bahçe'nin ilk hedefi Ekpe Udoh.

Birleşme yok sponsorluk var

FENERBAHÇE ile Doğuş grubunun basketbolda birleşeceği yönündeki iddialar, sarı-lacivertli kulüp kaynaklarınca yalanlandı. Fenerbahçe'nin hiçbir kulüple birleşme gibi bir planının olmadığı, ancak Doğuş grubuyla sponsorluk konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Öte yandan Brad Wanamaker'ın da gelecek sezon Fenerbahçe forması giyebileceği konuşuluyor.