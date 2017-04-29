Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’dan gündem oluşturacak, çok konuşulacak önemli açıklamalar. Siyah-beyazlı kulüpte her türlü sıkıntıyı da gören ancak son dönemlerde emeklerinin karşılığını alıp haklı bir gurur yaşayan Orman birçok konuya açıklık getirdi. İşte başkanın dolu dolu sözleri..

REKABETE İHTİYAÇ VAR

Fener güçlensin

“Fenerbahçe’nin güçlenmesi bizi rahatsız etmez. F.Bahçe’nin güçlenmemesi bizim için kötü bir şey. Kuvvetli bir Fenerbahçe bizim için iyi bir rekabettir. Kuvvetli bir Beşiktaş onlar için rekabettir. Türk futbolunun Trabzonspor’a, Bursaspor’a, Başakşehir’e ihtiyacı var. Güçlü bir Türk futboluna ihtiyacımız var. Futbol ailesinin bir bütçesi var, bir yerlere geldik ama artık sıçrama yapmamız lazım.”

F.BAHÇE VE G.SARAY’DAN

100 kat kötüydük

“Üç kulübün de (GS, FB ve BJK) tek hedefi her zaman şampiyonluktur. Beşiktaş’ı aldığımız dönemki şartlar Fenerbahçe’nin ve Galatasaray’ın şartlarından yüz kat daha kötüydü. Kulübü aldığımızda ne stat vardı ne takım vardı ne moral vardı. Onların şu anda abartılacak bir şeyleri yok. Lig, oyun gibidir. Kartlar dağıtıldı, oyun oynandı ve bitti. Tekrar karılır, yeni bir oyun başlar.”

TÜRK FUTBOLUNUN GELİŞİMİ

Dünya bizi izlemeli

“Sıçrama yapmak için Türk futbolunun bütün dünyada izlenen bir lig olması gerekiyor. Amacımız yabancıların maçlarımıza ‘Ne kadar zevkli maç’ diyebilmesidir. Beşiktaş’ın en büyük özelliği budur. Beşiktaş, Adanaspor, Lyon ve Trabzonspor’la oynuyor, herkes keyif alıyor. Portekiz’in yayın, stat ve reklam gelirleri Türkiye’den küçük ama Porto, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde hep ön taraflarda. Biz de olabiliriz ama izlenirsek oluruz. Yayıncı kuruluşu, dünyaya Türk futbolunu tanıtmak açısından avantaj olarak görüyorum.”



AVRUPA’DA GELİNEN NOKTA

Üzüntülü ve gururlu

“Kulüp olarak Avrupa kupası hayali kamuoyunda somut bir hedef hâline geldi. Lyon’u elemeliydik. Oraya kadar getirip, kendi seyircimiz önünde penaltılarla elenmek beni çok üzdü ama gururluyum.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Final için erken

“Şampiyonlar Ligi’nde yarı final belki olabilir ama final ve kupa, şu aşamada konsantre olmak için erken olarak görüyorum. Şu anda kime sorsanız Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı alabileceğine inancı var. UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı almak daha gerçekçi bir hedef olarak gözüküyor. Bu sihirbazlık gerektiren bir şey değil. Beşiktaş, Avrupa’da ister Real Madrid ister Chelsea ile oynasın saygı duyulan önemli bir takım.”

STOCKHOLM HAYALİ

Erdoğan’la gidecektik

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın futbol oynaması çok büyük avantaj. Enteresan bir yapısı var. Birkaç kere Anadolu’daki takımların maçlarını bile takip ettiğine şahit oldum. Maçların skorlarını ben bilmiyorum o biliyor. Lyon maçından sonra da aradı bizi. Yaptığımız işlerin ülkemizin Cumhurbaşkanı tarafından görülmesi, bizi motive etmesi hoş bir şey. Kendisine de söyledim, Stockholm’e Cumhurbaşkanımızla gitmek istiyorduk inşallah bir dahaki yaza.”

MEHMET EKİCİ’YE CEVAP

Ne istiyorsa anlatsın

“Mehmet Ekici ne istiyorsa anlatsın. Bizim gizli, acayip bir işimiz yok. Kim ne şekilde mücadele etmek istiyorsa aynı şekilde karşılığını görür. Beşiktaş, kimsenin gücünü gösterme yeri değildir. Beşiktaş çok ciddi, asil ve kuvvetli bir kulüptür. Beşiktaş’la mücadele ederken ‘Ben şöyle yaparım, böyle yaparım’ demeyeceksiniz. Biz kim ne şekilde geliyorsa üslubumuz içinde aynı şekilde karşılığını veriyoruz.”

ORMAN’IN BİR DİLEĞİ VAR...

Kurallar değişmesin

“Finansal Fair Play bizim gitmek istediğimiz hedef için doğru bir şey. Bir senemiz daha var ama beş sene de olsa fark etmez. Biz zaten bütçemiz içinde yönetilmek, kâr elde etmek istiyoruz. Finansal Fair Play’de şartlar belirleniyor ve biz de o şartlara göre oynuyoruz. Adil şartlar olduğu sürece problem yok. Kurallar konulsun ve maç oynanırken kurallar değişmesin. Bu durum yabancı kuralı için de geçerli.”

TOSUN’UN TRANSFER OLAYI...

Çin’e izin vermem

“Şu anda hiç kimse için bize gelmiş bir teklif yok. Talepler olursa değerlendiririz. Bazı oyuncularımızın gittikleri yerde sıçrama yapacaklarına inanmam lazım. Oyuncularımla duygusal ilişkim vardır. Bir tek Beşiktaş’ın kazancı değil oyuncunun kariyeriyle alakalı gideceği yer de önemli. Mesela Cenk Tosun’a Çin’den teklif gelse mümkün değil göndermem. Beşiktaş’ta, millî takımda bu yaşta önemli işler yapıyor. Yurt dışından istenebilir, mesela gitsin Arsenal’de oynasın.”

NERELERE TRANSFER OLACAK?

10 numara ve kanat

“Şu anda konsantre olduğumuz, görüştüğümüz oyuncular var. Çok fazla transfer yapmayacağız. Geçen sene de aynı niyetteydik. Sosa ve Gomez gidince hamleler yaptık. Santrfor mevkisinde ne yapacağımız önemli. Gökhan Töre geliyor. Umarım Beşiktaş’ın kıymetini anlamıştır, öyle döner. Belki forvet arkasına bir transfer ve kanat hamlesi yapabiliriz. Her mevkiyi açıklamayayım da fiyatlar yükselmesin.”

GOMEZ VE SOSA İÇİN...

HÂlleri ortada

“Beşiktaş’ta mutlu olanlar başka bir yerde mutlu olamazlar. Sosa, Beşiktaş’ta kalsa efsane, sembol olacaktı. Gitti, ne yaptı Milan’da? Milan kaçıncı? UEFA’da mı oynayacak, Şampiyonlar Ligi’nde mi? Sonuç sıfır. Çok sevdiğimiz Gomez’in Beşiktaş taraftarının toplamından daha üzgün olduğuna inanıyorum. Çünkü burada mutluydu. Gomez davası sürüyor. Alman Futbol Kulüpler Birliği ‘7 milyon avroya sattık’ diyor. Biz soruyoruz ‘1 milyon avro’ deniyor. Ortada 7 ve 1 var. ‘Bizi kandırdılar’ demiyorum ama Fiorentina’nın sponsorlarından biri Volkswagen, Wolfsburg’un sahibi Volkswagen. Aralarında bir sponsorluk anlaşmasıyla yapmış oldukları transfer var.”

BAŞARININ SIRRI

Mutlu bir yuva

“Futbolcular Ümraniye’de kendilerini mutlu hissediyor. Futbolcuyu oraya getiren bir duygu var. Orası onların evi, ailesi, orada rahat ediyorlar. Bizimle, hocamızla olan ilişkileri hep böyle. Bu düzeni korumaya çalışıyoruz. Mutluluğun olmadığı yerde başarı olmaz. Futbol ekibini sadece sahadaki 11 olarak görmemek lazım.”

USTA’YA ÖVGÜLER

Desteklenmeliler

(Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın Beşiktaş’ı örnek aldıkları yönündeki açıklaması ile ilgili) “Biz de Muharrem Usta’yı destekliyoruz. Trabzonspor çok büyük bir camiadır. Türk futbolunun Trabzonspor’a ihtiyacı var. Düzgün işler yapanları futbol ailesi olarak desteklememiz lazım. Trabzonspor yeni stadını yaptı. İyi bir teknik kadrosu ve oyuncuları var. İyi şeyler de yapıyorlar.”

BAŞAKŞEHİR GÖNDERMESİ

Ceza kovalamayız

“Her konuda örnek olmaya çalışıyoruz. ‘Başakşehir az ceza aldı’ diye konuşmadık. Beşiktaş büyüklüğündeki bir kulüp, Başakşehir’in bir oyuncusunun cezasının artmasını kovalayacak bir kulüp değildir. Beşiktaş, Başakşehir tam kadro sahaya çıksa da yenmek durumundadır. Bizim birinci hedefimiz Beşiktaşlıları sevindirmektir, diğer takımları üzmek değildir.”

ULUSLARARASI PLAN

Almanya’dan Çin’e...

“Beşiktaş global olarak büyümediği sürece burada durur. Kamp döneminde önce Almanya’ya sonra da Çin’e gideceğiz. Guangzhou’da Avrupa kulüpleriyle bir turnuvaya katılacağız. Beşiktaş’ın kampları artık hep böyle olur. Çin’e de Endonezya’ya da Avustralya’ya da Malezya’ya da Amerika’ya da gideriz. Beşiktaş’ın uluslararası alanda büyümesi, uluslararası sponsorluklar alması, taraftar sayısını bu alanda artırması lazım. Chelsea dediğiniz yer Beşiktaş’ta Ortaköy gibi bir yer, 300 milyon taraftarı var. Ortaköyspor gibi bir kulübün 300 milyon taraftarı oluyorsa Beşiktaş’ın niye olmasın.”

Ramazanda olursa kutlama yapmayacağız

“Oynanan 28 maçta 2 mağlubiyetimiz var. Önümüzde 6 maç bulunuyor, 7 puanlık fark büyük bir avantaj. Süleyman Seba’dan öğrendiğim bir laf var; ‘Seçim, seçim sandığında kazanılır’ diye. 2004 seçimlerinde bunu yaşamışımdır. Aynı şekilde şampiyonluk gerçekleştiği zaman kazanılır. Şampiyon olmadan kazandık diye bir şey yok. Neticede bu futbol ama avantajlı olduğumuz da kesin. Taraftarın Fenerbahçe maçını kazanıp şampiyon olma beklentisi vardır. 2003 sezonunda Galatasaray ile oynadığımız maçta galip gelerek şampiyonluk turu atmıştık. Bunlar güzel şeyler. Bursaspor da Beşiktaş maçından sonra şampiyon oldu. Bursaspor maçından sonra da şampiyon olabiliriz. Bunlar çok önemli değil. Esas olan Beşiktaş’ın şampiyon olması, gerisi teferruat.

Farklı yerlere gideceğiz

Fenerbahçe son zamanlarda iyi toparlandı. Fenerbahçe maçından önce Medipol Başakşehir karşılaşması daha önemli. Başakşehir de çok iyi takım, ligde olduğu yer belli. Zor maç olacak. Beşiktaş’ın kadrosuyla, şampiyonluğa kenetlenmiş ekibiyle kazanması lazım, kazanacağına da inanıyorum. Ondan sonra Fenerbahçe maçına bakarız. Eğer şampiyon olursak Karadeniz’de, Güneydoğu’da bir şeyler yapmak istiyorum. Hep aynı bölgedeki insanları mutlu etmektense biraz da başka bölgedeki insanlarla temas olmasını istiyorum. Biz Beşiktaş’ı öyle ayağa kaldırdık. Sevgilerle, dualarla Beşiktaş bir yere geldi. Böyle gitmesine de gayret ediyorum. 7 Mayıs’ta Fenerbahçe maçı var, sonra Bursaspor ve Kasımpaşa maçları var. Şampiyonluk ramazana denk gelirse kutlama yapmayı düşünmüyorum.”

ORMAN’DAN SATIR BAŞLARI



CANER ERKİN’i seviyoruz. Ağır bir sakatlıktan çıktı, oynamak istiyor. Inter’le durumunu konuşacağız.

ŞENOL ABİ iyi insandır. Çok önemli vasıfları var. Biz memnunuz, taraftar da memnun. Kariyerinde Beşiktaş’ın önemli bir yeri var.

ABOUBAKAR’ın kalması taraftarıyım ama Finansal Fair Play’den dolayı zor gözüküyor.

LYONLU oyuncular maçtan sonra forma değiştirmek için kulübeye Gökhan İnler’in yanına geldi. Kariyeri ortada.

OLCAY ŞAHAN, Beşiktaş’tan Trabzonspor’a gitti ama Beşiktaş’ın evladıdır. Ne zaman istiyorsa gelebilir.

VODAFONE ARENA’ya bir kartal heykeli yapılacak. 400 bin avroluk bir yatırım olacak. Anıtlar Kuruluna başvurduk.

BASKETBOL salonu için de statta olduğu gibi sponsor bulmalıyız. Önemli noktaya geldik ama bombalar patlayınca olmadı.

UFUK SARICA 5 milyon avroyla müthiş işler yapıyor. Beşiktaş taraftarı beni çok başarılı görsün diye abuk sabuk yatırımlar yapmam.

DEVLETLE işim olacak şeyleri yapmıyorum. Çok dedikoduya sebep oluyor bunlar. Esasında yapabilirim.

UEFA’nın cezası haksızlık. Verilen ceza adaletsiz ve mantıksız. Yanlış hesap Lyon’dan döner.

BENDEN başkası o stadı yıkamazdı. Benden başka da kimse kolay kolay yapamazdı. Çok büyük risklerdi.

YÖNETİM olarak 5 senede 150 milyon dolar faiz ödedik. Bu tesisler

kendiliğinden oluşmadı.

ALTYAPIYI Ümraniye’ye taşıyarak BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne entegre etmek istiyoruz ama bürakratik engellerle karşılaşıyoruz.