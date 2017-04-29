Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Ligde oynanan Konya maçında kolu kırılan ve ameliyat olarak sezonu kapatan Fernandao, rehabilitasyon sürecini geçirdiği Brezilya’dan Türkiye’ye mesaj yolladı. Hakkında çıkan transfer haberlerini yalanlayan sambacı, “Aklımdaki tek düşünce Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak. Sürekli bunun hayalini kuruyorum” derken sahalara biran önce dönmek için sabırsızlandığını ifade etti. “Benim Fenerbahçe’de şampiyonluktan daha büyük bir rüyam olamaz” vurgusunda bulunan Fernandao, “Bugüne kadar elimden geleni yaptım. Geri döndüğümde ise çok daha fazlasını yapmak için savaşacağım” diye konuştu.

Dönüşüm muhteşem olacak

Bir sporcu için sakatlığın döneminin çok büyük zorluk olduğunu dile getiren Fernandao, “Küçük sakatlıklar nedeniyle kısa süreli takımdan ayrılmak bile üzüntü veriyor. Ben şimdi bunun çok daha fazlasıyla yüzleşmek zorunda kaldım. Ailem beni hiçbir zaman bu kadar üzgün ve acı çekerken görmedi. Tek tesellim yeniden sağlığıma kavuşup Fenerbahçe formasını giyebilecek olmam. Bu düşünce bana güç veriyor” dedi. Sakatlığı boyunca Fenerbahçe camiasındaki herkesten fazlasıyla destek gördüğünü dile getiren sambacı, “Yeniden ayağa kalkacağım ve gollerimle tribünleri coşturacağım” iddiasında bulundu.