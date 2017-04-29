Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A 34. haftasında Juventus, sezonun flaş ekiplerinden Atalanta'ya konuk oldu.

Mücadelede ilk 45 dakikasında rakip sahada bir türlü açık bulamayan Juventus, 45'te Andrea Conti'nin golüyle 1-0 yenik duruma düştü. İkinci yarıda daha istekli bir grafik çizen Juve, 50. dakikada Leonardo Spinazzola'nın kendi kalesine gönderdiği golle beraberliği yakaladı.

Bu kez üstünlük için yüklenen siyah-beyazlı ekipte, 83'te Pjanic'in ceza sahasına gönderdiği ortada uçarak kafa vuruşu yapan Dani Alves skoru 2-1'e getirdi. Ancak maçın son anlarına girilirken perdeyi kapatan ev sahibi takım oldu. 89. dakikada ceza sahası içinde bir türlü uzaklaşmayan topu kale önünde tamamlayan Remo Freuler takıma 1 puanı getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Juventus sezonun üçüncü beraberliğini alırken, ilk 5 mücadelesi veren Atalanta'nın yenilmezlik serisi 6 haftaya yükseldi.