Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen nisan ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında derneğin borcu açıklandı.

Toplantıda mali durumla ilgili üyelere açıklamada bulunan Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi İlhan Aydoğdu, derneğin net borcunun 403 milyon 326 bin 750 lira olduğunu belirtti.

Mevcut ve alacakların 15 milyon 552 bin 118 lira olduğunu kaydeden Aydoğdu, toplam borcun ise 418 milyon 878 bin 868 lira olarak gerçekleştiğini aktardı.

İlhan Aydoğdu, mevcut ve alacakların düşülmesi sonrasında net borcun 403 milyon 326 bin 750 lira (110 milyon 846 bin 685 dolar) kaldığını vurguladı.