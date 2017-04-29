Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri de burada hazır bulundu. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük’ün açılış konuşmasının ardından faaliyet raporları ve denetim kurulu raporları okundu. Üyeler, Başkan Aziz Yıldırım’ın konuşma yapmasını istedi ancak Yıldırım, 'Mali kongrede konuşacağım' diyerek konuşma yapmak istemedi. Üyelerin birçoğunun ısrarı üzerine Yıldırım, konuşma yapmak için kürsüye geldi. “Duymak istediğiniz bir şey varsa sorarsanız cevabını veririm” diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, öncelikle Topuk Yaylası’nda alınan 82 dönümlük araziyle ilgili olarak konuştu.

“13 milyon 750 bin TL ödedik”

Topuk Yaylası’nda bulunan tesislerin bütün olarak Fenerbahçe Kulübü’ne kazandırıldığını söyleyen Yıldırım, “Topuk Yaylası'nı 13 milyon 750 bin TL’ye satın aldık. Gölün kenarından bütün mevcut araziyi kaplayan 82 dönüm arazi kulübün tapulu malı olarak kayıtlara geçmiştir. Orada bir salon yapılacak. Kim yapar bilemem ama bir salon yapılacak. Otel de kendisi kadar genişletilecek. 500 kişilik çok amaçlı salon ve ilave tesis olacak. Orada yapılan bütün mallar da tapu için ödenen paranın içinde” diye konuştu. Üyelerden birisi, yapılacak olan salonu Ferit Şahenk’in yapmasını istediğini söyleyince Yıldırım, “Topuk Yaylası’na yapılacak olan salon konferans için basketbol oynamak için değil” diye cevap verdi.

“Fenerbahçe’li iş adamlarına sesleniyorum”

Fenerbahçe’nin şu anda 700 dönüme yakın arazisinin olduğunu söyleyen Yıldırım, “Gebze’de tesisler yapacaktık ancak devlet büyükleriyle son yaptığımız görüşmede Samandıra’da bizim tesislerin karşısında 200 dönüm arazi tahsis edilmesini istedim. Eğer tahsis edilirse üniversitenin ve spor altyapısının tesisleri için bir proje yaptık burada. Fikirtepe’de şu anda altyapılar için kullandığımız 10 dönümlük arazi kentsel dönüşümün içinde kaldı. Belediyenin arazisini 10 yıl uzatmak için başvurduk ve belediye meclisinden geçti. Dosya İçişleri Bakanlığı’na gitti, bazı evraklar istendi ve bunları da gönderdik. Olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Buraya üniversitenin binasını yapmayı düşünüyorum. 5 katlı 20 bin metrekare alanı kapsayan bir üniversite binası yapılacak. Fenerbahçe Üniversitesi’nin ilk binası burada olacak. 20-25 milyon Dolar bir para harcanması gerekiyor ama tabii ki kasada para yok. Bu yüzden Fenerbahçeli hayırsever iş adamlarına buradan sesleniyorum” diyerek Fenerbahçe Üniversitesi’nin yapımı için destek istedi.

“Diğer kulüplerin borcu 500 milyon Dolar’dan fazla”

Hem sportif hem de dernek olarak toplamda 270 milyon Dolar borçları olduğunu söyleyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Bankalarla konuşmalar yapıyoruz ve bunları 10 yıla yaymak için çalışıyoruz. Gelir kaynakları oluşturduk ama bunları buradan söyleyemiyorum. Bunlar devreye girerse güzel kaynak olacak. Diğer kulüplerin 500 milyon Dolar’ın üzerinde borçları var. Biz şeffafız hepsini açıklıyoruz. Örtülü bir durum yok. Basketbol takımının bütçesine bir yerde dur diyeceğim. Burada kabul edilmedi ama gidişat iyi değil. Doğuş Grubu’yla bir çalışma yapıyoruz. Yakında duyulur. Yelken Şubesi’ni Doğuş Grubu’na devrettik. Avrupa’dan antrenörler getirdiler. Yelkende 4, 5 yıl içinde gelecek Olimpiyatlar’da Türkiye ve Fenerbahçe’den şampiyon sporcular yetiştirmek üzere hareket ediyorlar. Basketbol Erkek Takımı’nda 26 milyon Euro giderimiz var, 12, 13 milyon Euro da alacağımız var. Şampiyon olurlarsa 30 milyon Euro’ya kadar gidiyor. Bütçe yüksekse iyi sporcularla başarı gelir. Ama bütçe yoksa olmaz. Futbolda karşı takım 100 milyon Euro’ya bir futbolcu alıyor, biz toplam 30 milyon Euro bütçe ayırıyoruz. Maalesef Türkiye’de sponsorluk kavramı, yurt dışına açılma olarak algılandı. Kuruluşlarımız Türk takımlarını desteklemek yerine gidip Avrupa’da sponsorluk yapıyor. Basketbol’da 3 yılda 40 milyon Euro’ya yakın bütçe açığı var” ifadelerini kullandı.

“Mali kongreye şampiyon olarak geleceğim”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’ın sezon sonunda Hollanda Milli Takımı’nda 1 yıllık bir çalışma yapma niyetinde olduğunu ifade eden Aziz Yıldırım, “Futbolda bu sezon uyum olmadı. Hocamız Hollanda Milli Takımı için teklif aldı. 1 yıllık bir çalıma yapma niyeti var. Ocak ayında kendisinin kalmasını arzu ettik ama sonra dönüp kulüp takımlarında çalışmak istemediğini söyledi. 2-3 hocayla görüşmemiz devam ediyor. Bu hocalarla yaptığımız görüşmeler sonrasında transfer için de görüşmeler yapıyoruz. Mayıs ayında transferleri bitirmiş oluruz. Seneye mali kongrede huzurlarınıza şampiyon olarak geleceğim. Bunu bazı yüzsüzlere karşı yapacağım, size söz veriyorum” açıklamasını yaptı.

“Çelik çomak oynasak şampiyonluğa oynarız”

Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin tribünleri de olumsuz etkilediğini ifade eden Aziz Yıldırım, “Son basketbol maçında 88 Lira’ya bilet sattık ve zor satıldı. Türkiye’nin şartları bu. Lider takım 25 bin seyirciye oynuyor. 3 Temmuz olaylarının sonrasında Fenerbahçe sadece kadınlar ve çocuklarla 50 bin kişiye oynadı. Türkiye’nin şartları zordur, bunun yanında iyi futbol oynamaması da etkendir. Böyle olunca statlar da dolmuyor. Bu dediğim etkenleri yok etmezsek daha da kötüye gidecek. Moral motivasyon yoksa isterseniz tribünleri bedava yapın fark etmez. İnsanların ekonomik olarak devamlı ödeme yapacak bütçeleri yok. Eskiden futbol takımı vardı, ikinci bir spor dalımız yoktu. Basketbolda 5., 6. oluyorduk. Efes’i ya da Galatasaray’ı yenince seviniyorduk. Şimdi kadın voleybolumuz şampiyonluk maçına çıkıyor. Her gün maç var, her gün iddialıyız. Çelik Çomak oynasak şampiyonluğa oynarız. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak başarılıyız, Fenerbahçe Futbol Kulübü olarak başarısızız. Bu başarısızlığın en büyük sebebi de Fenerbahçe Yönetim Kurulu’dur” dedi.

“Lisenin arazisini verecekler”

Son olarak Ülker Stadyumu’nun yanında bulunan Kenan Evren Lisesi’nin arazisiyle ilgili olarak konuşan Aziz Yıldırım, “Bu araziyle ilgili hem cumhurbaşkanı hem başbakanla görüşüp buranın artık bize verilmesini istedim. Geçen galiba Milli Eğitim Bakanı gelmiş ve buranın bize verilmesi konusunda konuşmuş. Seçimler vardı, herhalde bunun geçmesi için beklediler. Arazi için ya para verecekler, ya da araziyi. Ama şu anda para veremeyecekler, büyük ihtimalle araziyi verecekler. Keşke parayı verseler, daha iyi olur” diyerek sözlerini noktaladı.