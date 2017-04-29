Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde final serisinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada taraftarların neden olduğu olaylar sebebiyle maçın hakemi oyunu durdurarak soyunma odasına gitti.



Karşılaşma salon boşaltıldıktan sonra tekrar başlayacak...