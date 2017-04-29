Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2016-2017 Sezonu Play-Off Final serisi ikinci maçında Galatasaray’ı konuk etti. Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan maçın setlerini; 25-20, 25-23 ve 25-21 önde tamamlayan sarı kanaryalar maçı, 3-0 kazandı ve seride rakibine 2-0’lık üstünlük kurdu. Serinin üçüncü maçı, Burhan Felek Spor Salonu’nda 2 Mayıs Salı günü oynanacak.
Derbinin galibi Fenerbahçe
29.04.2017 - 20:54 | Son Güncelleme: 29.04.2017 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Venüs Sultanlar Ligi Play- Off Final serisinin 2. maçında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı 3-0 yenerek seriyi 2-0’a getirdi.
Etiketler : derbi,fenerbahçe,galatasaray,voleybol,
468967 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/468967.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
28
19
7
2
57
25
32
64
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
28
15
8
5
51
26
25
53
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
28
28
0
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
13
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
26
39
-13
33
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
28
5
5
18
26
50
-24
20
29. Hafta Maçları
28.4.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
29.4.2017
Kayserispor 3 - 0 Aytemiz Alanyaspor
29.4.2017
Trabzonspor - Gençlerbirliği
30.4.2017
Kasımpaşa - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
30.4.2017
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
30.4.2017
Adanaspor - Antalyaspor
30.4.2017
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
1.5.2017
Bursaspor - Galatasaray
1.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
30
17
6
7
44
29
15
57
2
Eskişehirspor
30
15
10
5
54
36
18
52
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Ümraniyespor
30
12
11
7
38
30
8
47
5
Giresunspor
30
13
8
9
37
31
6
47
6
Göztepe
30
13
7
10
44
43
1
46
7
Boluspor
29
13
5
11
47
48
-1
44
8
Altınordu
30
11
10
9
38
36
2
43
9
Balıkesirspor
29
8
12
9
47
36
11
36
10
Elazığspor
30
11
9
10
37
32
5
36
11
Denizlispor
30
10
8
12
42
42
0
35
12
Adana Demirspor
30
8
13
9
42
44
-2
34
13
Manisaspor
29
9
9
11
43
45
-2
33
14
Samsunspor
30
8
8
14
24
36
-12
32
15
Şanlıurfaspor
30
7
9
14
32
40
-8
30
16
Bandırmaspor
30
7
7
16
35
49
-14
28
17
Gaziantep BŞB
29
6
8
15
30
42
-12
26
18
Mersin İ.Y.
30
6
10
14
28
59
-31
25