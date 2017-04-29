Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bundesliga’da lider Bayern Münih, deplasmanda eski Beşiktaşlı Mario Gomez’in forma giydiği Wolfsburg’a konuk oldu. Mücadeleyi 6-0 gibi farklı bir skorla kazanan Bavyera ekibinin gollerini Lewandowski (2), Alaba, Robben, Müller ve Kimmich kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 73 yapan Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig’in 10 puan önünde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

ÜST ÜSTE 5. ŞAMPİYONLUK

Ligde üst üste 5. kez şampiyon olan Bavyera ekibi, toplamda ise 27. kez kupayı müzesine götürdü. Bayern ayrıca Almanya’da üst üste 5 kez şampiyonluğa ulaşan ilk ekip oldu.