Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Mücadele öncesi son idmanını gerçekleştiren Sarı Lacivertliler'de Simon Kjaer şoku yaşanıyor. Danimarkalı savunmacının arka adelesindeki ağrının devam ettiği öğrenilirken Rizespor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacağı bildirildi.

Dick Advocaat'ın bu mücadele Kjaer'in Neustadter'i sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrıca Volkan Demirel ve Van Persie cezalı oldukları için yarınki mücadelede yer alamayacaklar.

Sarı Lacivertli ekibe müjdeli haber olarak ise Mehmet Topal ile Hasan Ali Kaldırım'dan geldi. İki oyuncunun da Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alabilecekleri belirtildi.