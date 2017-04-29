Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Porto'dan kiraladığı Aboubakar'ın önünüzdeki sezon Siyah-beyazlı ekipte kalması zor gözüküyor.

MAKSİMUM 5-6 MİLYON!

Aboubakar hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Aboubakar'ın satın alma opsiyonu bizde gözüküyor. Ama o rakam 10 milyon Euro. Bizim bu transfer döneminde bir futbolcu için verebileceğimiz maksimum rakam 5-6 milyon Euro civarında. Bu rakam da satacağımız oyunculardan gelecek paraya göre şekillenecek. Porto ile konuşup rakamı makul bir rakama çekmeye çalışacağız" dedi.