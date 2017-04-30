Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yıldızı Jeremain Lens, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Sarı-lacivertli takımda kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcu, "Ben seçimimi yaptım. Herkes Fenerbahçe'de kalmak istediğimi biliyor. Şu anda iş, Fenerbahçe ile Sunderland'in anlaşma yapmasına kalmış durumda. Onlar bu transferle ilgili bir anlaşma yaparsa benim kararım zaten belli" diye konuştu.

GELİRKEN HİÇBİR BEKLENTİM YOKTU

Fenerbahçe'ye gelmesini Advocaat'ın istediğini belirten Lens, "Buraya geldiğimde herhangi bir beklentim yoktu. Çünkü yeni bir yere adım atıyordum. Geldiğim ilk andan beri hem bu kulüple ilgili hem takım arkadaşlarımla ilgili çok iyi hisler uyandı içimde ve bence bu adaptasyon sürecini olabilecek en hızlı şekilde atlatmamı sağladı. İyi ki Fenerbahçe'ye imza atmışım" ifadesini kullandı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNALE ADIM ATACAĞIZ

Hollandalı oyuncu şu anda tek hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Kupası'nı kazanacağımızı düşünüyoruz. Şu anda tek hedefimiz de bu zaten. Bir kupa almanın en kısa yolu Türkiye Kupası'nı müzemize götürmek. Bunu başarabiliriz. Başakşehir'e karşı ilk maçta alınan 2-2'lik skor iyi. Finale adım atacağımızı düşünüyorum." Ligde Beşiktaş maçına kadar olan süreçte iyi skorlar aldıklarını kaydeden Lens, "Güzel galibiyetler almıştık. Hedefimize yaklaştığımızı hissettiğimiz bir dönemdi. Ama sonrasında puan kayıpları yaşadık ve sezon umduğumuzdan daha zor bir hal aldı" dedi.

FAVORİSİ KEBAP VE LAHMACUN

Türk yemeklerini çok sevdiğini ve sık sık kebap yediğini de sözlerine ekleyen Fenerbahçeli fubolcu, "Hollanda'da çok fazla Türk kebap restoranları var. Oradan alışığım Türk yemeklerine. Ama buraya geldiğimden beri döner yemeye, kebap yemeye devam ediyorum. Aynı zamanda lahmacun da sevdiğim yemeklerden biri" diye konuştu.

TÜRKÇEYİ SÖKTÜ!

Türkçe'nin zor bir dil olduğunu söyleyen Jeremain Lens, takım arkadaşlarından bazı kelimeleri öğrendiğini belirtti. İşte tecrübeli futbolcunun bildiği Türkçe kelimeler: Yok, evet, tamam, teşekkürler, günaydın, merhaba, afiyet olsun,1, 2, 3, 4, 5, 6…

Lens'in bonservisine sahip olan Sunderland'in dün Bournemouth'a 1-0 yenilince bitime 3 hafta Premier Lig'den düşmesi kesinleşti. Bu durumun F.Bahçe'ye transferde avantaj sağlaması bekleniyor.