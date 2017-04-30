Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde bugün Çaykur Rize'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, rakibini devirerek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Kaleci Volkan ve Van Persie'nin sarı kart cezalısı olduğu karşılaşmada, sakat Kjaer de forma giyemeyecek. Advocaat'ın en uçta formayı Aatif'a vermesi, Rize'de 5-1 kazanılan ilk maçta hat-trick yapan Sow'u da 11'e alması bekleniyor. Bu arada Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart sınırında. Skrtel, Van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Stoch, Ozan ve Kjaer sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş'a karşı olmayacak.