Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMMANUEL EMENIKE | GİTMELİ | "Üçe beşe bakmadan...'

VOLKAN DEMİREL | KALMALI | Artık 35 yaşına gelen Volkan'ın performansında düşüş yaşamaya başladığı yadsınamaz. Takımın artık kaliteli bir kaleciye ihtiyacı var. Uygun mali şartlar altında sözleşme yenilenebilirse, yedek kaleci olarak takımda kalmalı. Tecrübesi ve takım içindeki liderliğiyle mutlaka faydalı olacaktır. (Haber 7)

FABIANO RIBEIRO | GİTMELİ | Bu sezon da kiralık olarak forma giydi ama artık takımın gerçek bir as kaleciye ihtiyacı var. Volkan Demirel'in ikinci kaleci olacağını varsayarsak, yolların ayrılmasında bir sakınca yok.

ERTUĞRUL TAŞKIRAN | KALMALI | 27 yaşındaki Ertuğrul için bazı şeyler artık belki geç ama potansiyeli olan bir isim olduğuna şüphe yok. Üçüncü kaleci olarak takımda kalmalı.

MARTIN SKRTEL | KALMALI | İlerleyen yaşı nedeniyle satılması pek bir getiri sağlamayacaktır. Süper Lig standartlarının üzerinde olan kalitesiyle mutlaka en az bir yıl daha takımda tutulmalı.

SIMON KJAER | GİTMELİ | Gönül ister ki uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyebilsin ama Fenerbahçe'nin satarak ciddi bir bonservis geliri elde edebileceği tek isim diyebiliriz. Uygun bir fiyat karşılığında gönderilerek mutlaka yeni transferler için kaynak oluşturulmalı.

HASAN ALİ KALDIRIM | KALMALI | Gerçek bir profesyonel ama kapasitesi Fenerbahçe'nin ilk 11'i için yetersiz. Takımın iyi bir sol beke ihtiyacı var. Ancak Hasan Ali de mutlaka sözleşmesi yenilenerek takımda tutulmalı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI | KALMALI | Bu sezon istikrarlı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Savunma yönünde zaafiyetleri olsa da Süper Lig için yeterli bir isim. Ayrılması için bir sebep yok.

ROMAN NEUSTADTER | GİTMELİ | Ön libero için fazla silik, stoper için de fazla yumuşak. Gelecek her teklife açık olunmalı...

İSMAİL KÖYBAŞI | GİTMELİ | Hücum yönüyle etkili olabilse de savunmada ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Hasan Ali'nin takımda tutulacağını ön görürsek kalması için bir sebep yok. Tekliflere açık olunmalı.

GREGORY VAN DER WIEL | GİTMELİ | Büyük umutlarla transfer edilse de beklentileri karşılayamayacağı belli oldu. Bonservis geliri elde edebilme potansiyeline de sahip. Mutlaka gönderilmeli.

MEHMET TOPAL | GİDEBİLİR | Kalitesi belli. Zor da olsa ciddi bir teklif gelirse gelir elde etmek için elden çıkarılabilir. Josef de Souza da o bölge için yeterli. Ancak iyi bir teklif gelmezse takımda tutulabilir.

JOSEF DE SOUZA | GİDEBİLİR | İlk 11 için yeterliliği tartışılır. Özellikle de Mehmet Topal ile yan yana oynadığı zamanlarda. Orta sahada daha ofansif isimlere ihtiyaç olduğu aşikâr. Mehmet Topal için söylediklerimiz onun için de geçerli. İyi bir teklif gelirse, gönderilmesinde sakınca yok.

ALPER POTUK | KALMALI | Beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Performansı hep inişli çıkışlı oldu ama iyi bir yedek olacağına şüphe yok. Çok yönlülüğü de göz önünde tutularak takımda kalması faydalı olacaktır.

OZAN TUFAN | KALMALI | Ciddi bir bonservis bedeli karşılığında transfer edildi. Gelecek sezon onun için çok önemli olacak. Ön libero ve orta sahanın merkezinde oynayabilmesi önemli bir avantaj. Birçoğu ondan umudunu kesse de, iyi işleyen bir takım içinde doğru bir parça olabilecek potansiyelde.

JEREMAIN LENS | KALMALI | Fazla yoruma gerek yok. Takımda tutmak için tüm şartlar zorlanmalı.

VOLKAN ŞEN | GİTMELİ | Olmadı, olmuyor, olması da zor... Mental özellikleri Fenerbahçe'nin seviyesi için yeterli değil. Bu sezonki istatistikleri de bunun en büyük kanıtı. Teklif gelirse mutlaka gönderilmeli.

AATIF CHAHECHOUHE | GİTMELİ | İyi niyetiyle mücadele etse de seviyesi yeterli olmuyor. 30 yaşına gelen Aatıf'ın takımda kalması için pek bir sebep yok...

SALİH UÇAN | KALMALI | Sahip olduğu potansiyelden kimsenin şüphesi yok ama fiziksel anlamda halen çok açığı var. İyi bir teklif gelme ihtimali de neredeyse yok. Takımda tutulup, yeniden parlayabilmesi umuduyla son bir şans daha verilmeli.

MIROSLAV STOCH | KALMALI | Bu sezon ne zaman şans bulsa elinden geleni yaptı, iyi niyetiyle çabaladı ama nedeni bilinmez bir türlü Dirk Advocaat'ın gözüne giremedi. Volkan Şen'e gösterilen sabrın yarısı ona gösterilmedi. Yedek olarak takımda tutulmalı.

OLEKSANDR KARAVAYEV | GİTMELİ | Neden kiralandığını da, şu an nerede ne yaptığını da bilen yok...

ROBIN VAN PERSIE | GİTMELİ | Büyük hayâl kırıklığı... 2018'de bitecek olan sözleşmesi nedeniyle bu yaz ne pahasına olursa olsun gönderilmeli.

MOUSSA SOW | GİTMELİ | Sezon başındaki performansı ve attığı gollerle sükse yapsa da fiziksel anlamda eski günlerini mumla arattığı bir gerçek.

FERNANDAO | GİTMELİ | Fenerbahçe'de beklentileri karşılayabilmesi neredeyse imkansız. Gelecek teklifler mutlaka değerlendirilmeli.

EMMANUEL EMENIKE | GİTMELİ | "Üçe beşe bakmadan...'

VOLKAN DEMİREL | KALMALI | Artık 35 yaşına gelen Volkan'ın performansında düşüş yaşamaya başladığı yadsınamaz. Takımın artık kaliteli bir kaleciye ihtiyacı var. Uygun mali şartlar altında sözleşme yenilenebilirse, yedek kaleci olarak takımda kalmalı. Tecrübesi ve takım içindeki liderliğiyle mutlaka faydalı olacaktır. (Haber 7)

