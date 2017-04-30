Süper Lig’de Başakşehir, Beşiktaş’ı Vodafone Arena’da yenerek şampiyonluğa tekrar göz kırptı. Bu önemli skorun ardından gözler iki takımın da kalan maçlarına çevrildi. Kalan maçlara bakıldığında Turuncu-lacivertli ekibin fikstür avantajının olduğu görülüyor.
Süper Lig’in son 5 haftasında Beşiktaş’ın ve Başakşehir’in oynayacağı maçlar şu şekilde:
BEŞİKTAŞ:
Beşiktaş – Fenerbahçe (Evinde)
Bursaspor – Beşiktaş (Deplasman)
Beşiktaş – Kasımpaşa (Evinde)
Gaziantepspor – Beşiktaş (Deplasman)
Beşiktaş – Osmanlıspor (Evinde)
BAŞAKŞEHİR:
Antalyaspor – Başakşehir (Deplasman)
Başakşehir – Gençlerbirliği (Evinde)
Trabzonspor – Başakşehir (Deplasman)
Başakşehir – Adanaspor (Evinde)
Kayserispor – Başakşehir (Deplasman)