Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Başakşehir, Beşiktaş’ı Vodafone Arena’da yenerek şampiyonluğa tekrar göz kırptı. Bu önemli skorun ardından gözler iki takımın da kalan maçlarına çevrildi. Kalan maçlara bakıldığında Turuncu-lacivertli ekibin fikstür avantajının olduğu görülüyor.

Süper Lig’in son 5 haftasında Beşiktaş’ın ve Başakşehir’in oynayacağı maçlar şu şekilde:

BEŞİKTAŞ:

Beşiktaş – Fenerbahçe (Evinde)

Bursaspor – Beşiktaş (Deplasman)

Beşiktaş – Kasımpaşa (Evinde)

Gaziantepspor – Beşiktaş (Deplasman)

Beşiktaş – Osmanlıspor (Evinde)

BAŞAKŞEHİR:

Antalyaspor – Başakşehir (Deplasman)

Başakşehir – Gençlerbirliği (Evinde)

Trabzonspor – Başakşehir (Deplasman)

Başakşehir – Adanaspor (Evinde)

Kayserispor – Başakşehir (Deplasman)