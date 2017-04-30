Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş, Medipol Başakşehir karşısında maça çok kötü başladıklarını söylerken, gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj da verdi.

İşte Şenol Güneş'in maç sonundaki açıklamaları:

''Daha önce de kaybettik. Önemli olan oyun olarak iyi olmak. Maçın havasına, saha zeminine, rakibin oyununa uyum sağlayamadık. Her geldikleri pozisyonda gol yedik. Belli ki oyuncuları hazırlayamadık, bemim hatam. Panik de oldu. Rakibe baskı yapamadık. Belki gol atsak değişebilirdi ama bu şekilde gol yiyorsanız maçı kazanmanız mümkün değil. Bizim zaafımızdan faydalandılar. Özellikle taraftarımızından özür diliyoruz.''

''Top kullanmakta da zayıftık. Oyun üstünlüğümüz maçın başında koptu. Maç kaybedebiliriz. Yarışa devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Abartılı övgüler yapanlara da aşırı eleştirenlere de katılmıyoruz. Puan farkı bizi ilgilendirmiyor. Fenerbahçe ile çıkıp oynayıp kazanmak istiyoruz.''

''Bundan daha kötüsü ne olabilir. Adamlar geldikleri 3 pozisyonda 3 gol buldular. Belli ki zihin dağınıklığımız var. Rakibin sert baskısına cevap veremedik, kaçarak oynadık.''