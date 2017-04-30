Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Sitem takımı olmak son derece önemli. Bunu daha öncede söyledim. Oyun kalitesi her zaman kazanır, parçalar değişik olsa da... Bugün oyunu değerlendirecek olursak ligin en geniş alanda oynanyan takımına karşı mücadele ettik. Maça özellikle oyuna baskıyla başlayarak sonuç almak için başladık. Golle başlayınca topun oyunda kalma süresi 52 dakika...

BEŞİKTAŞ ANALİZİ

Ligin en fazla kenar ortası yapan oyuncusuna sahip, bununla ilgili çalıştık. 18. dakikaya gelen goller bizi rahatlattı. Rakip bizden biraz daha fazla topa sahip oldu. Bekir 3 aydır oynamıyor ona teşekkür etmek gerekiyor. Holmen uzun zamandır oynamıyor ama 12 km koştu. Mossoro takım savunmasına çok yardımcı oldu. Güzel bir maç seyrettirdik bunun karşılığını da biz aldık. Kupa maçı oynadık ve bugün yarışa devam ediyoruz. Beşiktaş takımı bulunduğu yeri hakediyor bugün Avrupa'da yarı final oynayabilirdi. Güzel bir müsabaka oldu ve biz elimizden geleni yapıyoruz.

'KEYİFLİ BİR SEZON...'

Bu hikaye ile yola çıkmadık ama sonuna kadar zorlayacağız. İki senedir dördüncü oluyoruz ama bunun keyfini çıkarmak istiyorum. Hem kupa hem de ligde devam ediyorsak bu çok güzel bir fotoğraf... Ne olursa olsun çok keyifli bir sezon geçiyor.