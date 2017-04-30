Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Tottenham, ağırladığı Arsenal'i 2-0 yendi.

Başkent Londra'daki White Hart Lane Stadı'nda oynanan maçın ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 55. dakikada Dele Alli ve 58. dakikada penaltıdan Harry Kane'in attığı gollerle Arsenal'i 2-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle, ligde ikinci sırada bulunan Tottenham puanını 77'ye yükseltti ve lider Chelsea ile olan 4 puanlık farkı korudu. 33 maç sonunda 60 puan toplayan Arsenal ise 6. sırada yer alıyor.

22 YIL SONRA

Bu sonucun ardından Tottenham, 22 sene sonra ligi Arsenal'in önünde bitirmeyi garantiledi. Tottenham en son 1995 yılında sezonu Arsenal'in önünde bitirmişti.