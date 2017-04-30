Avrupa basketbolunun 3 numaralı kupası FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Banvit, final maçında İspanyol temsilcisi Iberostar Tenerife ile karşı karşıya geldi. Bandırma ekibi rakibine 63-59 mağlup oldu. Bu sonuçla Banvit Avrupa ikincisi oldu.
Banvit Avrupa ikincisi oldu
30.04.2017 - 23:34 | Son Güncelleme: 30.04.2017 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Banvit, Avrupa ikincisi oldu.
Etiketler : banvit,iberostar tenerife,
469220 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/469220.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
29
17
9
3
57
26
31
60
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
29
13
7
9
37
37
0
46
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
29
10
7
12
38
39
-1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
29
5
5
19
28
55
-27
20
29. Hafta Maçları
28.4.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
29.4.2017
Kayserispor 3 - 0 Aytemiz Alanyaspor
29.4.2017
Trabzonspor 0 - 0 Gençlerbirliği
30.4.2017
Kasımpaşa 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
30.4.2017
Fenerbahçe 2 - 1 Çaykur Rizespor
30.4.2017
Adanaspor 2 - 5 Antalyaspor
30.4.2017
Medipol Başakşehir Fk 3 - 1 Beşiktaş
1.5.2017
Bursaspor - Galatasaray
1.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
30
17
6
7
44
29
15
57
2
Eskişehirspor
30
15
10
5
54
36
18
52
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Ümraniyespor
30
12
11
7
38
30
8
47
5
Giresunspor
30
13
8
9
37
31
6
47
6
Boluspor
30
14
5
11
49
49
0
47
7
Göztepe
30
13
7
10
44
43
1
46
8
Altınordu
30
11
10
9
38
36
2
43
9
Balıkesirspor
30
8
12
10
48
38
10
36
10
Elazığspor
30
11
9
10
37
32
5
36
11
Denizlispor
30
10
8
12
42
42
0
35
12
Adana Demirspor
30
8
13
9
42
44
-2
34
13
Manisaspor
30
9
9
12
43
46
-3
33
14
Samsunspor
30
8
8
14
24
36
-12
32
15
Şanlıurfaspor
30
7
9
14
32
40
-8
30
16
Gaziantep BŞB
30
7
8
15
31
42
-11
29
17
Bandırmaspor
30
7
7
16
35
49
-14
28
18
Mersin İ.Y.
30
6
10
14
28
59
-31
25