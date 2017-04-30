Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa basketbolunun 3 numaralı kupası FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Banvit, final maçında İspanyol temsilcisi Iberostar Tenerife ile karşı karşıya geldi. Bandırma ekibi rakibine 63-59 mağlup oldu. Bu sonuçla Banvit Avrupa ikincisi oldu.