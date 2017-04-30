Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında evinde mücadele ettiği Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Sezon başından beri önemli bir süreç yaşanıyor. Ligde birinci ve ikinci olmayı mayısa kadar taşımış olduk. Uyanış maçımız oldu. Yarışa sonuna kadar devam edeceğiz. Mental olarak hocamızın oyunculara verdiği destekten dolayı hocamızı, başarılı mücadelelerinden dolayı futbolcularımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“PSİKOLOJİK OLARAK YOĞUN BİR HAFTAMIZ OLDU"

Geçtiğimiz hafta yoğun bir süreç yaşadıklarını söyleyen Gümüşdağ, "Psikolojik olarak yoğun bir haftamız oldu. Bu haftayı alıp hala yarışta var olduğumuzu söylemek istiyorduk. Henüz hiçbir şey bitmiş değil, önümüzde 5 haftamız var. Kalan haftalarda en iyi mücadeleyi gösterip yarıştaki son maça kadar bu yarışta olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“ACABA BUNU KAÇ KULÜP YAPTI, KAÇ BAŞKAN YAPTI"

Rize’de yaşanan olaylar hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Gümüşdağ, “Biz Başakşehir olarak sevgi, Fair-Play ve dışarıya yansıyan sempati şampiyonluk kadar kıymetli. Böyle olmasaydı kulüp olarak gereğini yapmazdık. Acaba bunu kaç kulüp yaptı, kaç başkan yaptı. Bunu da sormak lazım. Erdemli davrandığımızı düşünüyoruz. O konu geldi geçti” ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ ayrıca Beşiktaş geçmiş olsun dileyerek, diğer maçlar için başarılar diledi.

“BİZİ DIŞARIDAN KARIŞTIRMAK İSTEYENLERE MÜSAADE ETMEYİZ"

Aile olarak böyle dönemlerde kenetlendiklerini dile getiren Gümüşdağ, “Aile olarak böyle dönemlerde kenetleniriz. Dostu da düşmanı da görüyoruz. Kenetlendik, bu her takımın başına gelecek bir şey. Gazetecilerle aynı ailenin paydaşlarıyız. Kenetlenip birbirimize sarılıp yolumuza devam edeceğiz. Bizi dışarıdan karıştırmak isteyenlere müsaade etmeyiz” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ LİGİN EN İYİ TOP OYNAYAN İKİ TAKIMINDAN BİRİ"

Beşiktaş’ın ligin en iyi top oynayan iki takımından biri olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, “Diğeri de Beşiktaş. Beşiktaş ile bizim farklı bir bağımız vardır. Beşiktaş ile Başakşehir’in kardeşlik, takımdaşlık duygusu var. Beşiktaş’ı kardeş takım olarak görüyoruz. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.