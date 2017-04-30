Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla yenerek Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’nın ardından İstanbul’da evinin kralı oldu.

Ligin ilk haftasında ilk İstanbul derbisinde Fenerbahçe’yi 1-0’lık skorla mağlup eden Abdullah Avcı ve öğrencileri, bir diğer derbide 3. haftada Kasımpaşa’yı evinde konuk etti ve o maçtan ise 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Ardından ligin 27. haftasında yine evinde Galatasaray’ı 4-0’lık skorla puansız gönderen turuncu-lacivertlilerin evinde en son oynayacağı maç ligde şampiyonluk için çekiştiği Beşiktaş mücadelesiydi. Medipol Başakşehir hızlı başladığı maçta rakibini ilk 18 dakikada attığı 3 golle ekarte etti. Mücadeleden 3 puanla ayrılan turuncu-lacivertliler, bu sezon ligde İstanbul takımlarının hepsini evinde mağlup ederek bir rekora imza attı. Abdullah Avcı ve öğrencileri evinde derbi maçlarda 12 puan topladı.