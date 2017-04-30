Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya 2. Bundesliga'da 1860 Münih ile Eintracht Braunshweig karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Braunschweig, 1-0'lık skorla kazandı.

Braunschweig'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Christoffer Nyman attı. Bu golle birlikte 1860 Münih'in galibiyet hasrreti 5 maça çıktı. 1860, son 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

PEREIRA DÜŞÜYOR!

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih, bitime 3 hafta kala 33 puanda kaldı ve Würzburg ile Aue'nin kazanması sonrası 16. sıraya, küme düşme hattına indi. Braunschweig ise 60 puana yükseldi ve Bundesliga'ya yükselme umutlarını korudu.

1860 Münih, son 3 haftada ligin üst sıralarında yer alan Dresden, Bochum ve Heidenheim ile karşılaşacak.