Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nice kentindeki Allianz Riviera Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 26. dakikada İtalyan golcüsü Mario Balotelli'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Nice, 48. dakikada Ricardo Pereira'nın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0'a taşıdı. PSG, 64. dakikada Marquinhos'un attığı golle farkı bire indirdi: 2-1.

Nice, 90+2 dakikada Anastasios Donis'in attığı golle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

PSG'de 90. dakikada Thiago Motta ve 90+3. dakikada Angel Di Maria kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligin bitimine 3 hafta kala PSG 80 puanla ikinci sırada yer aldı. 3. sıradaki Nice puanını 77'ye çıkardı. Bir maçı eksik lider Monaco'nun ise 83 puanı bulunuyor.