Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Divan Kurulu'nun 2017 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Vodafone Arena Moda Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu açıkladı. Açıklanan rakamlara göre; Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 790 milyon 623 bin 172 TL, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin de 969 milyon 832 bin 216 TL borcunun olduğu belirtildi. Siyahbeyazlıların toplam borcu ise 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 TL olarak bildirildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son Divan Kurulu Toplantısında 1.524.905.000 lira olan borçtaki 200 milyon lirayı geçen artışın kur farkından kaynaklandığını söyledi.