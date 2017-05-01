Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen Banvit, şampiyonluk maçında ev sahibi Iberostar Tenerife’ye 63-59 mağlup oldu. Maça üst üste gelen 3 adet 3 sayılık isabetle başlayan Tenerife çeyrek boyu çizginin gerisinden yüksek yüzdeli oynadı. Hücumda iyi organize olamasa da alınan hücum ribauntlarıyla savunmanın dengesini bozup skor üretimi sağlayan İspanyol ekibi ilk çeyreği 16-12 önde tamamladı. İkinci periyotta kenarda gelen Tolga Geçim ve Furkan Kormaz’la enerji yakalayan Banvit, Theodore’un da hücumları daha doğru yönetmesiyle çeyrekte 6. dakika geride kalırken skoru 26-26’da eşitlemeyi başardı. Bu dakikadan sonra iki üçlük bulan Tenerife skor üstünlüğünü tekrar sağlarken, Banvit ise Damien Kulig ile devrenin bitiminde bulduğu sayıyla birlikte soyunma odasına 34-31 geride girdi.

Fark 1’e indi ama...

İlk yarıda en dikkat çeken istatistik Iberostar Tenerife adına 8 üçlük isabeti olurken, Banvit ise 4 üçlük buldu. Banvit’te Jordan Theodore 9 sayıyla, Tenerife’de ise San Miguel 9 sayıyla ilk yarıda takımlarının en skorer isimleri oldular. Üçüncü çeyrek oyun dengeli giderken Tenerife skorda üstünlüğünü korudu. Bu bölümde Niang’dan ekstra katkı alan İspanyol temsilcisi son çeyreğe White’ın son saniyede bulduğu basketle 51-46 önde girdi. Son çeyreğin ilk hücumlarında istediği ritmi yakalayamayan Banvit sonrasında Orelik’ten gelen katkıyla ilk 4 dakika geride kalırken skoru 55-51’e getirdi. Pota altında Kulig’le sayılar bulan temsilcimiz bitime 2 dakika kala 58-57 ile farkı 1’e indirdi. Sonraki hücumlardan Theodore ile yararlanamayan Banvit, White’tan gelen üçlükle son dakikaya girilirken 6 sayı geriye düştü. Kalan süre Banvit için yeterli olmazken 63-59’la şampiyonluğa Tenerife ulaştı.