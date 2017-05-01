Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonunda “Daha önce de yenildik ama bu maçta zayıf kaldık. Her girdikleri pozisyonda gol yedik. Büyük takımların hatta normal takımların bile yemeyeceği golleri yedik” derken, “Benim hatam demek ki takımı iyi hazırlayamadım. Çok erken geri düşünce panik de olduk. Oyun olarak düşündüğümüz oyunun gerisindeydik böyle olunca yenildik. Kazanmayı daha çok isteyen taraf Başakşehir’di” şeklinde konuştu. Şenol Hoca, “Özellikle Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz, bu oyunla kaybetmek istemezdik. Birbirimize uyumumuz da kötüydü. Yarışa devam edeceğiz. Çok övene de abartılı eleştirene de katılmıyoruz. Biz kendimizin farkındayız. Puan farkı bizi ilgilendirmiyor. F.Bahçe’yi yenmek istiyoruz” sözlerini kullandı.

Şok üstüne şok

Dünkü maça kadar çoğu spor yorumcusu tarafından şampiyon ilan edilen Beşiktaş, Başakşehir karşısında büyük bir çöküş yaşadı. Rakibi önünde ilk 18 dakikada 3 gol yiyen Kartal sahadan mağlup ayrıldı ve Abdullah Avcı’nın takımıyla puan farkı 4’e indi. Siyah-beyazlı takım sezonun en kötü futbolunu oynarken taraftarlarını büyük bir şoka uğrattı. Gelecek hafta evinde F.Bahçe’yle oynayacak olan Kartal dün bu şok yenilginin yanı sıra başka yıkımlar da yaşadı. Orta sahanın dinamosu Atiba ilk yarının son dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Futbolcunun durumu bugünkü kontroller sonrası belli olacak. Dusko Tosic de dün gördüğü kartla cezalı duruma düştü ve F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek. Başakşehir’de de Mossoro cezalı duruma düştü.