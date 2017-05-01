Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağır siklet boksun iki önemli ismi Anthony Joshua ve Wladimir Klitschko, İngiltere'nin meşhur Wembley Stadı'nda karşılaştı. Zafer 11 raund sonunda Joshua'nın oldu. Klitschko'dan 14 yaş daha küçük olan Joshua, 2012 yılında Londra'da düzenlenen olimpiyat oyunlarından sonra profesyonel olmuştu. İngiliz boksör, profesyonel kariyerinde çıktığı 19'uncu maçını da kazandı. Joshua, bundan 4 ay önce Dubai seyahatinde arkadaşlarıyla camide namaz kılmış ve görüntüsünü sosyal medyadan "İkindi namazında kardeşime katılmak harikaydı' notuyla paylaşmıştı. 27 yaşındaki boksöre birçok hakaret tweeti atılırken, Terry Johnson isimli sosyal medya kullanıcısı İngiltere Başbakanı Theresa May'den ünlü sporcuyu sınır dışı etmesini istemişti.

