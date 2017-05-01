Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu 5. ve son maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi ile karşı karşıya gelecek. Barış ve Dostluk Salonu'nda saat TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Takımların şu ana kadar ikişer galibiyet aldığı play-off turunda yarınki müsabakayı kazanacak ekip, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Eşleşmeden üstün çıkacak takım, Dörtlü Final'de ilk maçını Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile oynayacak.