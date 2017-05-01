Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezonun başında İtalya’nın Sampdoria takımından transfer edilen ve attığı gollerle Antalyaspor’u ligde tutan Samuel Eto’o, kırmızı-beyazlı formayla ilk kez 3 gol atma başarısı yakalayarak hat-trick yaptı. Deneyimli oyuncu Süper Lig’in 29. haftasında takımının Adanaspor’u 5-2 yendiği maçta 3 gol atma başarısını elde etti. 36 yaşındaki Kamerunlu dünyaca ünlü golcü, Antalyaspor’a transfer olduğu geçen sezon 34 hafta sonunda 20 gol 5 asistlik performans ortaya koyarken, hat-trick yapma şansına sahip olamamıştı. Tecrübeli oyuncu Eto’o, Antalyaspor formasıyla bu sezon çıktığı 25 maçta 14 gol ve 5 asiste imza attı. 36 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon oynanan 29 maç sonunda Aytemiz Alanyaspor ve Medipol Başakşehir’e karşı 2 gol atarak hat-trick yapmaya çok yaklaşmıştı.

Süper Lig’de 56 hafta sonra gelen hat-trick

2015-2016 sezonunda Antalyaspor’a transfer olan 36 yaşındaki Samuel Eto’o, kadroda olduğu 56 maç sonunda ilk kez 3 gol atma başarısı elde ederek hat-trick sevinci yaşadı. Eto’o 56 maç sonunda toplam 34 gol ve 10 asistlik performansıyla takımına katkıda bulundu.

116 hafta sonra 3 gol attı

Antalyaspor’a geldiği günden beri gündemden düşmeyen Samuel Eto’o, en son 116 hafta önce 1 maçta 3 gol atmayı başardı. Eto'o, İngiltere Premier Lig'de Chelsea forması giydiği 2013-2014 sezonun 22. haftasında Manchester United ile oynanan maçta, takımının 3-1 kazandığı karşılaşmada 3 gol atarak galibiyeti getirmişti. Kamerunlu yıldız, bu maçın ardından Chelsea, Everton, Sampdoria ve Antalyaspor forması altında 116 hafta boyunca hat-trick yapamadı. Eto’o’nun Adanaspor maçından önce en son hat-trick yaptığında tarihler 19 Ocak 2014’ü gösteriyordu.