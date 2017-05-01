Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 33. kez oynanan Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde Fenerbahçe, şampiyonluğa çok yakın bulunuyor. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin play-off final serisinde Galatasaray karşısında 2-0 önde olan sarı-lacivertli takım, rakibi ile yarın oynayacağı müsabakayı kazandığı takdirde kupayı müzesine götürecek. Fenerbahçe, toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı play-off final serisindeki ilk 2 maçı 3-0'lık skorlarla kazanmayı başardı. Galatasaray'ın yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda ise seri uzayacak.