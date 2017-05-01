Büyük Erkekler Boks Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Kazananlar Turnuvası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milliler, başkent Belgrad'ın ev sahipliğindeki şampiyonaya 6 sporcuyla katıldı. Erkekler 75 kiloda Birol Aygün, final maçında rakibine kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. 52 kiloda ise Batuhan Çiftçi, yarı final müsabakasını kaybederek üçüncülükte kaldı ve bronz madalya kazandı. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, hedeflerinin 2020 Olimpiyatları olduğunu hatırlatarak, o zamana kadar bu tür uluslararası turnuvalara katılmaya devam ederek eksikliklerini görmeyi ve bu doğrultuda çalışmalar yapmayı amaçladıklarını vurguladı.
Türk boksörlerden iki madalya
01.05.2017 - 15:12 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyük Erkekler Boks Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Belgrad Kazananlar Turnuvası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Etiketler : türk boksör,
469433 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/469433.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
29
19
7
3
58
28
30
64
2
Başakşehir
29
17
9
3
57
26
31
60
3
Fenerbahçe
29
16
8
5
53
27
26
56
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
29
14
6
9
34
27
7
48
6
Antalyaspor
29
13
7
9
37
37
0
46
7
Gençlerbirliği
29
10
10
9
28
28
0
40
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
29
10
7
12
38
39
-1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Akhisar Bld.
29
10
6
13
28
39
-11
36
13
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
14
Alanyaspor
29
10
4
15
45
54
-9
34
15
Kayserispor
29
8
6
15
39
51
-12
30
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
29
6
6
17
31
48
-17
24
18
Adanaspor
29
5
5
19
28
55
-27
20
29. Hafta Maçları
28.4.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
29.4.2017
Kayserispor 3 - 0 Aytemiz Alanyaspor
29.4.2017
Trabzonspor 0 - 0 Gençlerbirliği
30.4.2017
Kasımpaşa 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
30.4.2017
Fenerbahçe 2 - 1 Çaykur Rizespor
30.4.2017
Adanaspor 2 - 5 Antalyaspor
30.4.2017
Medipol Başakşehir Fk 3 - 1 Beşiktaş
1.5.2017
Bursaspor - Galatasaray
1.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
30
17
6
7
44
29
15
57
2
Eskişehirspor
30
15
10
5
54
36
18
52
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Ümraniyespor
30
12
11
7
38
30
8
47
5
Giresunspor
30
13
8
9
37
31
6
47
6
Boluspor
30
14
5
11
49
49
0
47
7
Göztepe
30
13
7
10
44
43
1
46
8
Altınordu
30
11
10
9
38
36
2
43
9
Balıkesirspor
30
8
12
10
48
38
10
36
10
Elazığspor
30
11
9
10
37
32
5
36
11
Denizlispor
30
10
8
12
42
42
0
35
12
Adana Demirspor
30
8
13
9
42
44
-2
34
13
Manisaspor
30
9
9
12
43
46
-3
33
14
Samsunspor
30
8
8
14
24
36
-12
32
15
Şanlıurfaspor
30
7
9
14
32
40
-8
30
16
Gaziantep BŞB
30
7
8
15
31
42
-11
29
17
Bandırmaspor
30
7
7
16
35
49
-14
28
18
Mersin İ.Y.
30
6
10
14
28
59
-31
25