Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester United'ın Antoine Griezmann'a ilgisi sır değil. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi yıldızları simgeleştikleri Real Madrid ve Barcelona'dan koparmak neredeyse imkansız ama Griezmann Atletico Madrid'e 100 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ödenerek transfer edilebilir. Golcü yıldızın yaşının 26 olması, Atletico'da Diego Simeone'nin teknik direktörlüğünde katettiği mesafe de Manchester United'ın iştahını kabartıyor.

ESPN'de yer alan analiz haberde Griezmann'ın ticari olarak da ManU'nun strateji ve hedeflerine uygun bir transfer olacağına vurgu yapılırken, daha geçen sezon Pogba için 100 milyon Euro ödeyen İngiliz ekibinin Griezmann için de böyle bir miktarı karşılayabileceği vurgulandı.

Yazıda ManU'nun aracılar vasıtasıyla Griezmann'a teklifi ilettiği öne sürüldü. Fransız golcü bu temasta Manchester United'ı "Altın Top dahil, tüm hedefleri için uygun bir kulüp" olarak gösterse de mutlaka Şampiyonlar Ligi vizesini alması gerektiğini de belirtti.