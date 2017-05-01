Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başı Benfica'dan Bayern'e 35 milyon Euro'ya transfer olan Renato Sanches'in Alman ekibine maliyeti bonuslarla 80 milyona çıkabilir. Örneğin, Sanches bu sezon 25 maça çıkarsa Benfica 5 milyon Euro daha alacak. 24 maça çıkmış olan Portekizli'nin bundan sonra bir dakikasının maliyeti bile 5 milyon Euro olacak



Futbolcu transferlerinde sözleşmelere konulan bonus maddelerinden biri de şu sıralar Almanya'nın gündeminde... Renato Sanches, Benfica'dan Bayern'e 35 milyon Euro bonservisle transfer olmuş, Bayern'in ödeyeceği bonservisin önümüzdeki yıllarda bonuslarla birlikte 80 milyon Euro'ya çıkabileceği açıklanmıştı. Genç futbolcu, EURO-2016'nın en flaş genç yeteneklerinden biri olarak sivrilerek bonservisine ödenen miktarla ilgili eleştirilere sahada yanıt vermişti.

O bonus maddelerinden biri şu anda devreye girmek üzere... Benfica ile Bayern arasındaki sözleşmeye göre 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 25 resmi maça çıkarsa Benfica Bayern'den 5 milyon Euro daha alacak. Bundesliga'da 16, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Almanya Kupası'nda da 2 maçta görev yapan Portekizli futbolcu, bu sezon kalan maçlarda bir dakika bile daha görev alırsa Bayern'e 5 milyon Euro fatura çıkacak. Böylece Sanches 2012'de Javi Martinez için Bayern'in Athletic Bilbao'ya ödediği 40 milyon Euro'luk bonservis rekorunu egale edecek.

Şampiyonluğunu ilan etmiş, Bundesliga dışında da mücadele ettiği kulvar kalmamış olan Bayern Münih, bakalım kalan üç lig maçında (Darmstadt, RB Leipzig, Freiburg) Renato Sanches'i oynatacak mı?