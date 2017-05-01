Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor, Ankara'da 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın 75. dakikasında Aminu Umar ile bir penaltıdan yararlanamayan Osmanlıspor'un ligdeki 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 38 yaptı. Ligdeki son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Atiker Konyaspor'un puanı ise 40 oldu.

Osmanlıspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0

Stat: Osmanlı

Hakemler: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Erkan Akbulut

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Maher (Dk. 61 Regattin), Ndiaye, Umar, Bifouma (Dk. 82 Rusescu), Webo

Atiker Konyaspor: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan (Dk. 16 Selim Ay), Vukovic, Douglas, Fofana (Dk. 87 Milosevic), Jonsson, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Bajic, Hora (Dk. 73 Ömer Ali Şahiner)

Sarı kartlar: Dk. 74 Kaya Tarakçı (Atiker Konyaspor), Dk. 81 Ndiaye, Dk. 90 1 Rusescu (Osmanlıspor)

Kaçan penaltı: Aminu Umar (dk.75)