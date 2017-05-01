Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta Sarı Kırmızılılar'ın 4. golünü atan Podolski galibiyeti değerlendirdi. Galatasaray'ın bu kadar rahat sonuca gitme sebeplerini sıralayan Alman oyuncu, "Geçen hafta Fenerbahçe maçında çok iyi oynadık ve 3 puanı haketmiştik. O maçtan çok güçlü bir şekilde bu maça geldik. Maça hükmettik. İlk dakikadan son dakikaya kadar oyunda üstün olan oyunu domine eden taraftık. Pozisyonlara giren iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Böyle güzel performanstan sonra galibiyet geldi." dedi.

Takımdan ayrılacak olmasına rağmen gösterdiği iyi performansın nedenlerinin sorulması üzerine de Podolski, "Bu tamamen mental bir olay. Futbola başladığım ilk günden bu yana, oyuna yüzde yüzümü veriyorum. Başka bir kulübe gitsem de birisiyle aram kötü olsa da bunu oyunuma yansıtmıyorum. Galatasaray gibi güzel camialara mutlaka bir şeyleri geri ödemem gerektiği için ekstra bir şeyler yapmam gerekiyor." yanıtını verdi.

"BİR GÜN GALATASARAY'A GERİ DÖNECEĞİM"

Galatasaray'da unutamayacağı anın sorulması üzerine ise Podolski, "'En iyi golün, asistin, maçın hangisi?' diye soruyorlar. Bunu tek bir maça, asiste, gole odaklamam doğru olmaz. Kariyerim boyunca çok özel maçlarım oldu. Galatasaray camiası benim için özel. Son maçımda çok üzüleceğimi şimdiden hayal ediyorum. Daha sonra mutlaka buraya dönebilirim. Birgün herhangi bir pozisyonda veya taraftar olarak da geri dönmek istiyorum. Galatasaray, kariyerimde çok çok özel bir yer tutuyor. Burada yaşadığım her an benim için çok özel. Burada fantastik bir 2 sene geçirdim." ifadeleriyle Galatasaray'a ve camiaya olan sevgisini dile getirdi.