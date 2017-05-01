Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak Galatasaray maçını değerlendiren Mutlu Topçu, "Bizim için kötü bir akşamdı. Futbol adına hiçbir şey yapamadık. Ne defans defansını yaptı, ne orta saha görevini yaptı ne de savaş verdik. Bir hafta önce farklı yenilmiştik. Maçtan önce onun mücadelesini vermemiz gerektiğini konuştuk. Gelen noktada bunu başaramadık. Şu an itibariyle dibe vurmuş bir takım var. Bir an önce ayağa kalkması lazım. Tekrar bir heyecan lazım." diyerek istifanın sinyalini verdi.

Galatasaray'ın iyi ve yetenekli bir takım olduğunu vurgulayan Topçu, "Biz ancak onları durdurduktan sonra kazandığımız toplarla skor bulma şansımız vardı. Bunu yapamadık. Gelinen noktada son iki maçtır dibe vurduk. Yeni heyecan lazım ve yeni heyecanın kaynağı belli. Yeni bir hoca yeni bir anlayış. Fiziksel ve mental anlamda bir üste çıkarak bir hocaya ihtiyaç var. Burada yaşanan çok fazla şeyler var. Kol kırılır yen içinde kalır. Burada 5 yılımı geçirdim, şampiyonluk yaşadım, Şampiyonlar Ligi'ne gittim. Yaşadığım şehrin takımı. Son 3 aydır yaşadıklarım tam tersi. Sıkıntılı ve mücadeleden aciz bir ortam. Umuyorum futbolcu arkadaşlarımız tekrar kafalarını kaldırırlar. Bursaspor, güçlü bir camia. Bu formanın hakkını herkes vermek zorunda. Son iki maça baktığımızda bunun sorumlusu benim. Bursaspor'un geleceği için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.

"Muhabirin bu bir istifa mı?" sorusu üzerin de Topçu, "Evet istifa" diye yanıtladı.