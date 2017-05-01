Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta gösterdiği performansla dikkat çeken Bruma, karşılaşma sonrası takımın galibiyetinin önemli olduğunu söyledi.

İlk olarak Bursa'ya giderek destek veren taraftara teşekkür eden Bruma, "Buraya gelip desteklediler. Bence teşekkürü hakediyorlar. Fenerbahçe maçında galibiyeti haketmiştik. Bugün sahada iyi bir reaksiyon göstermek ve iyi oynamamız gerekiyordu. Önemli olan takım olarak büyümemiz, galibiyet almamız. Benim gol atmam çok önemli değil." ifadelerini kullandı.

Takım olarak çok iyi oynadıklarını kaydeden Bruma, "Bütün takım maçın adamı olabilir. İlla ki bir isim istiyorsanız maçın adamı Wesley olabilir. Önemli olan takımın kazanması ve 3 puan almamız." diye konuştu.

Transfer söylentileri için ise Portekizli, "Önemli olan benim burada gösterdiğim performans. 1 sene daha kontratım var ve burada şu an mutluyum. Takıma odaklanmış durumdayım." demekle yetindi.