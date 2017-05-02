Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda 5-0 kazandığı Bursaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, Galatasaray'a lazım olan 6 transferi açıklarken, "Galatasaray'a sağ bek lazım, uzun boylu bir stoper lazım, Carole bugünkü gibi olacaksa sol bek lazım, orta saha kesin lazım, iki tane de santrfor lazım" dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

- Benim bu oyuna katkı yapacak bir kelimem yok. Muhteşem oynayan bir takım, karşısında da ağır sıklet, hafif sıklet rakibi gibi bir maçtı. Batalla yaptığı açıklamayla haftalar önce itirafta bulunuyor. Bursa kolay bir şehir değildir. Türkiye'de ulaşılması zor bir başarı elde etmiştir Trabzonspor'dan sonra. Bursaspor'da çalışmak da, antrenörlük de, oyunculuk da zordur. Bunu görüyoruz zaten. Şampiyonluk yaşayan takımın hocası yuhalandı. Hamza hoca da aynı şekilde. Belki de biraz sonra altyazıda göreceğiz Mutlu hoca da bırakacaktır.

- Bursaspor Türkiye'de önemli bir takımdır. Bugün hariç taraftarları da iyi olan bir camiadır. Ama takım da kötü, iyi bir takım olması lazım. Oyuncu kalitesinin iyi olması lazım. Ama Bursaspor'da sabır olmaz. Sabreden bir taraftar da yok. Tudor'un gelişiyle istikrarsızlık, kadro dışı derken Galatasaray şampiyonluk yarışından erken koptu. Peki Galatasaray'ın bu kadrosu erken kopar mı, bence hayır. Tudor, Galatasaray'da oyuncuya dayalı sistemi düzelteceğim derken fazla hamle yaptı. Burada Dursun Bey ve yönetimin de belkide mecburen, ekonomik olarak Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra sezon sonuna kadar yola devam etme kararı aldı.

- TRT'deki programda sorduklarında 'bence sezon sonu değişir ama Tudor'un geleceği pek parlak değil' dedim. Fenerbahçe ve Galatasaray'da yönetimsel olan problem sebebiyle hocalar çok fazla eleştirilmiyor. Geçen hafta derbide de oyun olarak oynayan Galatasaray'dı fakat puanı alan Fenerbahçe oldu. Maçta tek kaleye yakın oynayan bir Galatasaray vardı. Bugün karşısında da Fenerbahçe gibi size'lı değil de yumuşak oynayan bir Bursaspor vardı. Bursaspor şampiyon olan bir takım da olsa futbolcular oynamak istemiyor. Bursapor maç öncesinde önlemlerini alsa da karşıda muhteşem oynayan bir Bruma vardı.

- Bence Bruma kendi becerisiyle gitse de Ertuğrul kendi kalesine attı. 1'de gol, 45'te gol, 90'da gol. Bugün Galatasaray 1-0'a rağmen, 2-0'a rağmen, 3-0'a rağmen, 4-0'a rağmen ve hakem müsaade etmedi bitirdi belki 5-0 değil 6-0 olacak. Yani ilerleyen haftalarda önemli averaj durumları. Kupa maçı olsa bitir tamam da bu lig maçı, uzatması lazım, 1 dakika uzatma olmaz. Belki 5-1 bitecek, belki kırmızı kart olacak. Düşen takıma da yukarıdakilere de averaj olacak, etki edecek. Çalımlayarak gol var, kontra atak var, kafayla gol var.

- Muslera ne renk forma giydi? Kimse hatırlamıyor. İki haftadır Muslera'nın kalesinde korner kullanılmadı, top gelmedi kaleye. Satılan bir oyuncunun, sezon sonu gidecek bir oyuncunun Podolski çok kaliteli kariyerli bir oyuncu belki. Ben Rıdvan Dilmen olarak, kamuoyu olarak alsın da erken de davranılmadı kulüplerin ekonomik şartları da önemli. Tudor şık bir adam, yakışıklı bir adam, Galatasaray için iyi görünüyor. İlk geldiğinde takımı çok kurcaladı. Geldiğinde kaybettiği puanların 7'sini ben Tudor'a yazarım. Tudor sezon başı hocası, beklentileri antrenman tempolarınınn yüksek olduğu da görülüyor. Bu soru işareti bırakmasın, bazen başarılar geleceği gölgeler.

- Demba Ba gol attı, çok mutlu oldum. Ben sağlığı için mutlu oldum da gelecek için 5 hafta daha beklemek lazım. Sow iki tane çaktı, kurtarır bizi. Ama gözlemlerimiz artıya doğru gitti mi? Kaybettiği maçta gözlemliyoruz Fenerbahçe'ye karşı. Galatasaray iki maçtır rakibine korner attırmıyor. Seyrantepe'de ve Bursa'da sular kesilse Muslera için sıkıntı olmaz. Terlemeden maçı bitirdi. Üstünü giyinir stattan çıkar. Rakip Bursaspor da olsa Fenerbahçe de olsa Galatasaray bir ciddiyet kazandı.

- Son 10 gün içinde ihaleyi sporcu ve teknik direktöre bırakan çok başkan gördük. Dursun Bey, Fenerbahçe maçından önce gittiği gibi, mağlubiyetten sonra yine gitti oyuncuların yanına. Oyuncu için çok önemlidir, maçı kaybetmişsiniz ama başkan yanınıza geliyor ve üzülmeyin diyor. Bu çok önemli bir durum. Sanki yenerlerse Şampiyonlar Ligi'ne gidecekmiş kadar. Bugün övgüyü fazlasıyla hakediyor. Bursaspor'un çok gol yiyen takım olması, 45 tane gol yemiştir. Sezonun başlarında dedim ki Bursaspor aldığı oynadığı oyundan çok daha fazla puan aldı. Haketmediği puanlar aldı diye demiştim.

- Önce skor, sonra geleceğe gitmeliyiz demek lazım ama Tudor öyle düşünmedi. O çözümü de öyle hallederim dedi. Futbol oyununun bir gerçeği var. Birden bire herşeyi değiştirmek, Bruma'yı oynatmadı işte bak Bruma kaybedilecek bir oyuncu değil. Bruma'ya böyle yapmasıydı olmazdı vb. şeyler söylenecek takım değil Galatasaray. Fenerbahçe'nin son 6-7 maç kazanması, son 4 maç üst üste kazanması kimseyi kandırmamalı. Lig artık bitmiş Başakeşhir'le Beşiktaş kopmuş gidiyor. Daha Mart'ta kopmuşsunuz şampiyonluktan. Bu da kandırmasın daha 5 hafta var haftaya Kasımpaşa ardından da önemli maçlar var.

- Salı ya da Çarşmaba günü antrenmanda Dursun Bey'i görmeleri oyuncuların, benim hocam burada demektir. Avrupa'da Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha güçlü takımlara gidecek oyuncu var mı? Bruma'nın gitmesi için ne yapması lazım? İyi futbol oynaması lazım. Bugün Bruma'yı gören 10 verecekse 12 düşünür verir. Ama Sneijder'i izleyen bugün Galatasaray'dan almaktan vazgeçer. Fenerbahçe'de belki Lens milli takımda oynuyor diye gidebilir. Fenerbahçe'de Liverpool'dan gelen Skrtel dahil Fenerbahçe'den üst düzey bir takımda oynayan oyuncu yok. O zaman oyuncu ne yapıyor. Ya ben İstanbul'da yaşıyorum Galatasaray'da oynuyorum aman bu kulüpten gitmeyeyim diye uğraşıyor. Menajerlerin yaydıkları haberler de yalan. Ben Sneijder'in en az 20 kere okudum Manchester'a gidiyor vb. Fenerbahçe'de de 10 tane haber okudum. Bir oyuncu 5 milyon kazanıyor olabilir onun brütü 10 milyon.

- Çin'den takımlar düşünüyor bunları almak istiyor. Ya da Katar'da Xavi gidiyor oynuyor. 5-10 milyon euro para veriyolar. Böyle yıldızları kapıdan kov bacadan girerler. Quaresma uydu mu uydu. Beşiktaş'ta Şenol Güneş bana uyacaksın dedi uydu mu Quaresma uydu. 3 yaş daha küçükken gelmişti Beşiktaş'a. Artık futbolcular baktı iş olmuyor formalarına sarıldılar. Dursun Bey de dik durdu iyi durdu yoksa işin kolayına kaçabilirlerdi. Yasin yaptığı açıklamayla bizi doğruluyor Yasin diyor ki hocamız keşke şunla bunla uğraşmasaydı da böyle oynasaydık. Hocamız bana at gibi koş demişti ama gol atmamıştım. Şimdi bu sistemde daha iyi oynuyorum diyor demekki hocanın böyle olmasını istiyor. Oyuncu kendi attığı golle kazanılan maçta çok sevinir. Başkasının attığı golde normal sevinir tabi.

- Bruma takımda kalacak diyor Cenk Ergün, ayrıca Galatasaray Avrupa kupalarında olacak diye anladım ben açıklamalardan. Fikret Orman ve Dursun Özbek gitmişti. 15 Mayıs'ta da Aziz Yıldırım gidecekmiş. UEFA ya gidecek bir rapor sunacak. Sonuçta çok özlediği için gitmiyor oraya. Batalla'nın biraz önce okuduğumuz röportajının içinde ben olsam oyuncuya göre sistem yaparım diyor. Hele hele Tudor gibi sonradan takıma gelirsen Yasin de öyle diyor zaman gerek diyor. Galatasaray 3'lü oynamayacak anlamına gelmiyor. Ama zaman isteyen bir sistem bu. 3'lü oynayacaksa ona göre oyuncu almak lazım.

- Lucescu neden değerli bir teknik adam olarak kaldı? 7 günde karar vererek 3'lüye döndü. Ronaldo ve Zago ile 4'lü oynayamam dedi. Beşiktaş son hazırlık maçını AEK'e 5-0 yenilerek orada kazandı. Büyük bir değişiklik yaptı. Ahmet, Ronaldo, Zago'yla 3'lü oynarım sağa sola da İbrahim'le Kaan Dobra'yı koyarım öyle oynarım dedi. Stoperler önünde tek ön libero istemez kendi menfaatini düşünür. Forvetler çift forvet ister diğer forvet rakip stoperle ilgilensin diye. Oyuncuların Galatasaray'dan ayrılmak istememesi eyvah ben Galatasaray'dan ayrılacak mıyım burası büyük kulüp. Dursun Özbek'in mağlubiyetten sonra da gidip Florya'yı ziyaret etmesi de önemli hocanın arkasında durdu.

- En önemli gösterge Podolski, Allah korusun sakatlanabilir. Türkiye'de kazandığının iki katını alacak ama bugün golünü atıyor, özverisini yapıyor. Kaytarabilir de ama ahlaksız bir oyuncu değil, mücadele ediyor. Bunu sağlayan, biz eleştirsek de Tudor. Ama başkan da arkasında, Allah var. Galatasaray'a sağ bek lazım, uzun boylu bir stoper lazım, Carole bugünkü gibi olacaksa sol bek lazım, orta saha kesin lazım, iki tane de santrfor lazım. Linnes tutulabilir. Galatasaray göndermek istediği oyuncuyu takasla makasla göndermeli.

- Diyelimki Fenerbahçe Stoch'u veriyor alan takım diyor ki bu 1 milyon istiyor 500'ünü sen ver. Mecbur veriyolar o parayı. İki tane takımın 800 milyon dolar borcu var. Nasıl transfer yapacaklar ben bilmiyorum. Ben 5 milyar TL kulüplerin borcu var diyordum sözümü geri aldım 2 kulubün 3 milyar dolar. Gelecekler pek parlak gözükmüyor. Bunlar iyi günlerimiz. Allah sağlık verirse göreceğiz. Yayın gelirleri sürekli artıyor ama borçlar da artıyor. Bunu halletmek çok kolay 10 yıla böleceksin ve ödeyeceksin. Küçük küçük öde bari ama kimse borç ödemiyor. Takım küme düşüyor başka bir isimler alttan gelen takımın adını değişiyor yoluna devam ediyor.