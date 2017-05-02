Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor-Galatasaray karşılaşmasının 12. dakikasında Sarı-Kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder ile Yasin Öztekin arasında gerginlik yaşandı. Sneijder, kaleyi karşıdan gören bir noktadayken Yasin Öztekin'den topu önüne bırakmasını bekledi ancak Yasin, topu Sneijder'in önüne bırakmadı ve geri çekti.

Hollandalı yıldız, şut hazırlığı yaparken topu önünde bulamayınca ayağını boşa savurdu. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Sneijder, arkasını dönerek Yasin Öztekin'e bağırdı. Yasin, Sneijder'in bu tepkisine karşılık vermedi.