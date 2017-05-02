Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıkırmızılıların attığı iki golde imzası olan Portekizli yetenek, toplamda gol sayısını 10'a, deplasmandaki sayısını ise 8'e çıkardı. Deplasman karnesi ile ligde gol krallığı yarışındaki Cenk Tosun ve Vagner Love'ı geride bırakmayı başaran 22 yaşındaki Bruma'yı yakalayabilen tek isim ise hafta sonu Adanaspor deplasmanında hat-trick yapan Samuel Eto'o oldu. Kamerunlu attığı 14 golün 8'ini deplasmanlarda kaydetti. Sözleşmesi 2018 yazında bitecek olan Portekizli'nin Premier Lig ekiplerinin takibinde olduğu biliniyor.

ERGÜN: KALMAK İSTİYOR

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ise Bruma'nın transferi için net konuştu: "Bruma için İngiltere'den haberler var ama resmi bir şey yok. Konuyla alakasız, yetkisiz isimler konuşuyor. Bruma sözleşmesini yenilemek istiyor. Görüşmeler devam ediyor."

ÇALIK'TAN SİFTAH

Galatasaray'ın devre arasında Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı ve sarı-kırmızılı formayla ilk resmi golünü kupada atan Ahmet Çalık dün takımının üçüncü golüne imza attı ve büyük sevinç yaşadı.

BU SİSTEMDE KENDİMİ BULDUM

Galatasaray'ın son golüne imzasını atan Yasin Öztekin, maç sonu takımın yeni sisteminde kendisini bulduğunu belirterek, "Her hoca geldiğinde kendi sistemini getiriyor. 7-8 haftadır çok kötü değildik ama Galatasaray gibi de değildik. Sistemde değişiklikler oldu. 3-5-2 oynadık, 4'lüye döndük. Şu anki sistemde daha iyiyim. İnşallah bu sistemde devam ederiz. 9 haftadır gol atamıyordum, bunun bir baskısı vardı. Bugün maç 3-4'e gittikten sonra gol atmak istedim" diye konuştu.

POLDİ: BİR GÜN DÖNECEĞİM!

İyi bir oyunla önemli bir galibiyet aldıklarını söylen Podolski, "Galatasaray camiası benim için çok özel. İyi bir taraftarımız var. Son maçımda çok çok üzüleceğimi hayal edebiliyorum. Hangi pozisyon olursa olsun buraya mutlaka geri dönmek istiyorum" dedi.

10

Galatasaray, Bursaspor'la karşı karşıya geldiği son 10 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi. 6 galibiyet, 4 beraberlik alan Cimbom, son olarak Ocak 2012'de Bursa'ya yenilmişti.

13

Wesley Sneijder, Bursa karşısında verdiği iki gol pasıyla toplam 13 asiste ulaştı ve ligdeki asist krallığını sürdürdü. Hollandalı'nın en yakın takipçisi 9 asistle Quaresma.