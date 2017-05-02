Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir karşısında 18 dakikada yediği üç golle sahadan 3-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta kilit oyuncuların son dönemde yaşadığı düşüş 'kazanın' göstere göstere geldiğini ortaya koydu. Bir önceki hafta ligin son sırasındaki Adanaspor'u zor geçen siyah-beyazlılarda Oğuzhan, Cenk Tosun, Quaresma ve Fabri gibi yıldızlar adeta pilleri bitmiş gibi oynarken, rakamlar da bunu işaret etti.

MAESTRO SAZI ELİNDEN BIRAKTI

Geçen sezon 10 gol ve 8 asistle takımın maestrosu olarak nam salan Oğuzhan Özyakup, bu sezon sadece 4 gol atabildi. Milli futbolcu, 2017'de çıktığı 13 maçta bin 109 dakika sahada kalırken, ağlara sadece 2 gol gönderebildi. Konyaspor'a yaptığı hat-trick sonrasında çıktığı 9 maçta sadece 7 isabetli şutu olan Cenk Tosun da bu süreçte iki gol attı. Golcü oyuncu, Trabzon ağlarına attığı gol sonrası Başakşehir'i boş geçerken, son 7 lig maçında da bir gol kaydetti.

QUARESMA'DAN ORTA ÇOK, ASİST YOK

Ligin en çok orta yapan ismi olan ve çıktığı 26 maçta bir gol atıp, 11 asist yapan Quaresma, ligde son 7 maçında ise bir asist yapabildi. 465 dakika sahada kalan ve 134 orta yapıp, 59 isabet sağlayan Q7, asist krallığı listesinde ise Sneijder ile yarış içerisinde. Son üç maçta kalesine isabet eden 17 şutun 8'i gol olan Fabri ise bu süreçte Trabzonspor ve Başakşehir'den 3'er, Adanaspor'dan ise 2 gol yedi. İspanyol file bekçisi, kalesine isabet eden şutların yüzde 47'sine gol izni verirken, bu periyotta Adanaspor kalecisi Itandje'dan sonra en kötü ikinci performansa sahip.

HESAPLAR DEĞİŞTİ

Başakşehir yenilgisi Beşiktaş'ta şampiyonluk hesaplarını değiştirdi. F.Bahçe derbisinde şampiyonluk turu atmayı hedefleyen Kartal, hala 4 puan fark ile zirvede olsa da ikili averajı turuncu-lacivertli ekibe kaptırdı. Beşiktaş, Başakşehir'in tüm maçlarını kazanması ihtimaline karşın, 12 puan toplamak zorunda. Bu da son 5 maçta 4 galibiyet demek. Başakşehir ise şampiyonluk için kendi maçlarını kazanıp, Beşiktaş'ın en az 4 puan kaybetmesini bekleyecek.

FAVORİ BEŞİKTAŞ...

Dev derbinin İddaa oranları belli oldu. Pazar günü oynanacak olan mücadelede ev sahibi Beşiktaş'a 1.85, F.Bahçe'ye ise 2.90 oran verildi. Beraberliğin oranı ise 3.10 olarak belirlendi.

KALAN MAÇLAR

Fenerbahçe

Bursaspor (d)

Kasımpaşa

Gaziantepspor (d)

Osmanlıspor