Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesiyle birlikte İsviçre'deki evinde yarı bitkisel hayatta yaşamını sürdüren Alman pilotla ilgili açıklama yapan eski Formula 1 pilotlarından Philippe Streiff, Michael Schumacher’in geçen 3 yılın ardından yürümesinin zor olduğunu belirterek, ''Schumaher iyileşse bile yaşamının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirecek.’’ şeklinde konuştu.

Streiff, doktorları ortak olan Schumi ile ilgili Le Parisien Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Schumacher eşi ve çocuklarını tanıyabiliyor. Ancak henüz konuşamıyor. Gözleriyle anlaşıyor. Hafızasında ise problem var" ifadelerini kullanmıştı.