Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli Mehmet Topal, Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli futbolcu Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

BİR DE İTİRAF

Mehmet Topal derbide oynayamamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Deneyimli futbolcu, hakem Ali Palabıyık'ın kendisine gösterdiği sarı karta katılmadığını söyledi. "Kart gördüğüm pozisyonda hiçbir şey yoktu" diyen Mehmet Topal, bir de itirafta bulundu. Milli oyuncu, aslında başka bir pozisyonda kart görmeyi hak ettiğini dile getirdi.

Topal, "Bir önceki pozisyon sarı karttı. Orada vermesi lazımdı ama sonuç olarak vermedi. Sonra başka bir pozisyonda ortada bir şey yokken sarı kart gösterdi" diye konuştu.

Beşiktaş maçında cezalı duruma düşmesini değerlendiren Mehmet Topal, "İnanamıyorum. Hayatımda ilk kez bir sezonda 2 kere derbi kaçırıyorum. Çok da güzel maç olacak. Oynayamayacağım için çok üzgünüm" dedi.

Mehmet Topal ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Akhisar Belediyespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüş ve Ülker Stadyumu'ndaki Galatasaray maçında görev alamamıştı.