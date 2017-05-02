Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antrenman öncesinde oyuncularıyla görüşen deneyimli çalıştırıcının, özellikle yenilen basit goller üzerinde durarak "Bu kadar basit goller yemek bize yakışmadı. Hemen toparlanıp Fenerbahçe karşısında iyi bir oyun oynamamız lazım" dediği öğrenildi.

Şampiyonluk yolunda üst üste kritik maçlar oynayacak olan siyah beyazlılarda, derbi büyük önem taşıyor. Teknik heyetin bu maç öncesinde geniş bir analiz toplantısı yapacağı da gelen bilgiler arasında.

Rakibi Fenerbahçe'nin bir çok maçını Şenol Güneş'in hem kendisinin seyrettiği hem de analiz ekibinden geniş bir rapor istediği öğrenildi.

Yapılan analizlerle birlikte derbinin taktiğini hazırlayacak Güneş'in, hücum futbolundan vazgeçmeden kazanmaya çalışacağı gelen bilgiler arasında.

Ayrıca Medipol Başakşehir maçında 288 günlük aranın ardından sahalara dönen Demba Ba'nın attığı gol teknik heyeti sevindirdi.

Antrenmanlarda ortaya koyduğu performansla teknik heyetin beğenisini kazanan Senegalli attığı golle hem moral bulmuş oldu hem de hazır olduğunu gösterdi. Yıldız golcü ilerleyen haftalarda Beşiktaş'ın önemli kozlarından biri olacak.

Öte yandan antrenmana katılmayan Beşiktaş'ın dinamosu Atiba Hutchinson'ın yarından itibaren takıma dahil olması ve derbide oynaması bekleniyor.

Antrenmanda bireysel antrenör eşliğinde çalışacak yıldız futbolcunun ağrılarının azaldığı ve derbiye kadar hazır olacağı öğrenildi.