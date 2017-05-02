Süper Lig'e doğrudan yükselebilme mücadelesi veren Eskişehirspor, sıkıntılı günler geçiren Samsunspor karşısında gol şov yaptı, ilk iki iddiasını sürdürdü.
Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri Erkan Zengin(2), Meye(2), Hakan Çinemre ve Bruno kaydederken Samsunspor'un tek sayısı ise Kone'den geldi.
Bu kritik galibiyet sonrası Eskişehirspor puanını 55'e çıkarırken, Samsunspor ise 32 puanda kaldı.
ESKİŞEHİRSPOR: 6 - SAMSUNPOR: 1
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Olguncan, Osman Gökhan Bilir
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 72 Ramazan Övüç), Uğur İnceman (Dk. 72 Dorukhan Toköz), Meye, Erkan Zengin, Tarık Çamdal, Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno (Dk. 80 Semih Şentürk)
Samsunspor: Muyters, NDiaye, Murat Gürbüzerol, Ercan Yazıcı, Halil İbrahim Pekşen, Gökay Iravul (Dk. 67 Lumu), Canberk Aydın (Dk. 46 Göksu Türkdoğan), Vedat Bora (Dk. 46 Zola), Abdülkerim Bardakçı, Kone, Erkam Reşmen
Goller: Dk. 33 (penaltıdan) ve Dk. 77 Erkan Zengin, Dk. 40 Hakan Çinemre, Dk. 62 ve Dk. 90 2 Meye, Dk. 66 Bruno (Eskişehirspor), Dk. 71 Kone (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 NDiaye, Dk. 36 Canberk Aydın (Samsunspor), Dk. 58 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)