Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-off 3. maçında Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip 2016-2017 sezonu ikincisi olmuş oldu. Tecrübeli libero Nihan Güneyligil karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nihan, Galatasaray’ın başarısının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, “Öncelikle çok uzun yıllar sonra Galatasaray Kadın Voleybol takımı deplasmanlı final oynamayı hak etti. Bu gerçekten göz ardı edilemez bir ayrıntı. Finalde oynama şansı elde ettikleri için bütün arkadaşlarım ve teknik ekip ile kısacası takımın tamamı ile çok büyük gurur duyuyorum. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.

“FİNALİ KAYBETMİŞ OLABİLİRİZ AMA ÇOK ŞEY KAZANDIK”

Nihan Güneyligil, bu karşılaşma ile kariyerini noktaladığını dile getirerek, “Bugün belki finali kaybetmiş olabiliriz. Ama inanın ki çok şey kazandık. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın ‘biz de buradayız’ dediği sene işte bu seneydi. Bunu yapmak için yola çıkmıştık. Yolun sonunda gümüş ya da altın madalya sahip olduğumuz için çok mutluyum. Benim için manevi değeri biraz daha farklı bir seneydi. An itibariyle aktif spor yaşamımı bitirmiş durumdayım. Formasını terlettiğim güzide kulüple ezeli rakip ebedi dost Fenerbahçe ile oynamak benim için ayrı bir mutluluk ve gururdu. Elbette ki kaybettiğimiz için mutlu değilim ama gerçekten ve gerçekten kariyerime Galatasaray’da gümüş madalya eklediğim için çok mutluyum. Bugüne kadar bana katlanan ve üzerimde emeği olan başta ailem olmak üzere herkese yürek dolusu teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

"BÜTÜN ARKADAŞLARIMA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Takım arkadaşlarına ve bugüne kadar kendisine destek olanlara teşekkür eden Nihan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“En küçüğünden en büyüğüne hepsinin benim üzerimde çok emeği var. Ben her zaman herkesten bir şeyler öğrenmek için yola çıkan bir insan oldum. Benimle bu yolda bugüne kadar yürüyen bütün arkadaşlarıma ve kardeşlerime sevgiler diliyor başarılarının daim olmasını istiyorum. Artık benden bu kadar.”