Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un sürpriz şekilde gündemine aldığı CSKA Moskova'nın İsrailli orta saha oyuncusu Bibras Natcho için çalışmalar sürüyor. Zoran Tosic ile görüşmeye gittikleri Rusya'da Natcho'yu izleyip beğenen teknik direktör Ersun Yanal'ın, 29 yaşındaki orta sahanın transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Natcho için yönetime bir rapor sunan Yanal'ın, "Gelecek sezon kurulacak kadronun çok önemli bir parçası olacaktır. Hem tecrübesi hem de kalitesiyle bize güç katar" ifadesini kullandığı öğrenildi.

VALENCIA DA ALMAK İSTİYOR

İspanyol ekibi Valencia'nın da kadrosuna katmak istediği Bibras Natcho için elini çabuk tutma kararı alan bordo-mavili yönetimin, 7 milyon Euro'luk bonservis bedelini düşürmeyi hedeflediği kaydedildi. Bu arada CSKA Moskova ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Zoran Tosic ile yapılan pazarlıkların da devam ettiği ancak rakamsal farkların henüz giderilemediği belirtildi.