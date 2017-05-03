Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisine verilen şansı iyi kullanamasa da Mitrovic'in Güneş'in birinci tercihi olduğu ancak tecrübeli hocanın Atınç Nukan ve Necip Uysal alternatifleri üzerinde de durduğu belirtildi. Güneş, kararını hafta sonuna kadar yapılacak idmanlar sonrası üç oyuncunun performansına göre verecek.

'Beşiktaş favori gibi'

Sarı-Lacivertli kulübün eski başkanlarından Ali Şen, Beşiktaş-F.Bahçe derbisi için açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı "İki dost kulübün mücadelesi" olarak değerlendiren Şen, "F.Bahçe taraftarının o güzel ve yeni stadı ziyaret etmeleri futbol adına büyük zevk olacaktır. Beşiktaş favori gibi gözüküyor ama bu maçlar belli oluyor. Ben F.Bahçe'nin kazanmasını istiyorum" diye konuştu.

Derbiye Kalkavan!

MHK, Beşiktaş-Fenerbahçe maçına hiç derbi yönetmeyen Halil Umut Meler'i atamayı düşünüyordu. Ancak zirvede puan farkının 4'e inmesi nedeniyle tecrübeli isimler gündeme geldi. Ön plana çıkan hakem ise bu sezon derbilerde görev almayan Mete Kalkavan oldu. 21 Eylül 2015 tarihinden bu yana Beşiktaş maçlarına atanmayan Fırat Aydınus'un plase, Bülent Yıldırım'ın ise sürpriz aday olduğu öğrenildi.